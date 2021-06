GTA SKYWAYS: Die Königin des Mittelmeers entdecken

Next Slide

Gibt es denn etwas Schöneres als hervorragende Pasta und dabei den Blick auf den Ätna oder das blauschimmernde Mittelmeer zu genießen? Das Sonnenparadies Sizilien ist ein Fest für die Sinne und lässt nicht nur die Herzen der Badetouristen, sondern auch jener, die sich für Geschichte und Kultur interessieren, höherschlagen.

Sizilien in acht Tagen entdecken

Die größte und zugleich bevölkerungsreichste Insel im Mittelmeer bietet dabei Abwechslung pur. Die Reisenden besuchen Städte wie Palermo, Monreale, Erice, aber auch Catania, Syracus und Taormina. Selbstverständlich wird während dieser Reise auch das wohl bekannteste Wahrzeichen Siziliens besucht, der Vulkan Ätna. Außerdem stehen Besichtigungen antiker Tempel, Kirchen und Paläste im romanisch-arabisch-byzantinischen Baustil am Programm.

Im Oktober zur Dolce Vita

An zwei Terminen im Oktober - und zwar von 06. bis 13.Oktober und von 13. bis 20.Oktober 2021 - ist die Sizilien-Rundreise mit Unterbringung in 4* Hotels inkl. Halbpension und INKLUSIVE aller Ausflügen lt. Reiseverlauf sowie INKLUSIVE der Verkostung landestypischer Spezialitäten und Mittagsimbiss am Ätna ab 1.149 EUR buchbar. Tipp: Mit den exklusiven Audioguide-Systemen von GTA SKYWAYS können Gäste ihre Reiseleiter besser hören und sich freier bewegen.

Weitere Details zur Reise finden Sie HIER, Ihre Kunden werden von der landschaftlichen Schönheit der Insel verzaubert sein und das „Dolce Vita“ Italiens genießen!

INFO!

Das GTA Team ist wie gewohnt von Montag bis Freitag von 09.00 – 18.00 Uhr telefonisch unter 01 729 66 66 sowie unter office@gta.at für alle office@gta.atVertriebspartner erreichbar.