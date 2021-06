Ponant startet in die Sommersaison 2021

Ponant hat für den Sommer 2021 von Juni bis Anfang Oktober etwa 50 unterschiedlichen Abfahrten im Fahrplan: entlang der französischen Küste in der Bretagne oder rund um Korsika, im Mittelmeer an den Küsten Italiens und Griechenlands, im Land aus Eis und Feuer Island oder auch in Polynesien - das Programm ist abwechslungsreich.

Immer mit im Gepäck: erweiterte Maßnahmen und ein verstärktes Hygieneprotokoll, ein zentrales Element dabei ist die verbindliche Impfung. Das sichere und nochmals verstärkte Hygieneprotokoll von Ponant zielt darauf ab, auf den Schiffen eine „Anti-Covid“-Zone zu schaffen, die als eine Art hygienische, versiegelte Blase fungiert und durch drei Säulen erhalten wird: strikte Zugangsvoraussetzungen an Bord, ein sicheres und konsequentes Hygieneprotokoll während der gesamten Kreuzfahrt sowie tägliche Kontrollen (Gäste, Schiff, Ausrüstung).

Fahrplan für den Sommer 2021

Vier Reiseziele fährt Ponant in diesem Sommer an: Das Mittelmeer mit den Küsten Italiens und Griechenlands sowie die Adria, Frankreich mit der Bretagne und Korsika, Island sowie die Inselwelt der Südsee.

Etwa 30 Abfahrten stehen im Plan, um das Mittelmeer von einer ganz anderen Seite zu entdecken.

Etwas frischer wird es in Island. Riesige Gletscher, schwindelerregende Fjorde, Basaltsäulen, beeindruckende Geysire und eine reiche Tierwelt versprechen die 10 Kreuzfahrten zu den Wundern der Wikingerinsel.

Frankreichs Schönheit vom Meer aus entdecken: Dabei geht es von den bretonischen Îles du Ponant bis nach Korsika, der „Insel der Schönheit“, wo die Gäste auf den Kreuzfahrten mit Start in Saint-Malo sowie Nizza eindrucksvolle Landschaften und eine vielseitige Natur erwarten.

In der Südsee steht die Le Paul Gauguin bereit und erwartet die Gäste für vier unterschiedlichen Routen nach Tahiti, den Gesellschaftsinseln, den Marquesas und dem Tuamotu-Archipel. Schnorcheln oder tauchen in atemberaubenden Lagunen, um die unglaubliche Fauna zu beobachten, stehen hier u.a. auf dem Fahrplan.

Preisbeispiele:

Die 13-tägige Reise „Schätze der Adria“ vom 21. August bis 02. September 2021 an Bord der Le Lyrial ab Athen/bis Venedig kostet bei Doppelbelegung in einer Deluxe Kabine ab 5.610 EUR pro Person.

Die 8-tägige Reise „Islands Mosaiklandschaften“ an Bord der Le Dumont-d‘Urville ab/bis Reykjavík kostet bei Doppelbelegung in einer Deluxe Kabine ab 3.790 EUR pro Person. Verschiedene Termine von Juni bis August.

Die 8-tägige Reise „Wildes und authentisches Korsika“ an Bord der Le Bellot ab/bis Nizza kostet bei Doppelbelegung in einer Deluxe Kabine ab 3.120 EUR pro Person. Verschiedene Termine von August bis Oktober.

Die 8-tägige Reise „Schätze der Ägäis“ vom 30. Juli bis 06. August 2021 an Bord der Le Lyrial ab/bis Athen kostet bei Doppelbelegung in einer Deluxe Kabine ab 3.310 EUR pro Person.

