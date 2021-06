Robinson: Saisoneröffnung auf Zypern

Die erste Anlage der Premium-Clubmarke auf der Mittelmeer-Insel wird als Publikumsmagnet gesehen, der Club im Süden Zyperns liegt an einem langen Sandstrand und bietet ein ideales Urlaubsambiente für Familien als auch Paare.

„Zypern ist für viele noch ein Geheimtipp und hat gute Chancen, in diesem Jahr zu den Aufsteigerzielen am Mittelmeer zu zählen. Die enge Zusammenarbeit mit den Hoteliers vor Ort und die Eröffnung unseres neuen Robinson Cyprus sind ein starkes Signal für einen guten Sommer im östlichen Mittelmeer“, so Sebastian Ebel, CFO der TUI AG, der den Konzern beim Saisonauftakt auf Zypern vertritt.