Zoku: Neues Hotelkonzept in Wien

Der Begriff "Zoku" steht in Japan für Familie, Stamm oder Clan - und nun in der Hotelbranche für die neue Kategorie "Home-Office-Hybrid". Das Konzept eignet sich auch für längere Aufenthalte und verbindet die Dienstleistungen eines Hotels mit dem sozialen Treiben eines pulsierenden Stadtviertels.

Das erste Zoku eröffnete 2016 in Amsterdam und wurde von Forbes und CNN als eines der besten Hotels der Welt nominiert. Nach der kürzlich erfolgten Eröffnung des Zoku Kopenhagen ist nun mit Wien der dritte Standort an den Start gegangen - direkt zwischen der Messe Wien und dem Prater - in der Perfektastraße 6 in 1020 Wien.

“Wir eröffnen hier einen attraktiven Aufenthaltsort für Gäste und Wiener - perfekt, um sich innerhalb einer internationalen Community zu vernetzen. Dieses Konzept entspricht genau den heutigen Bedürfnissen unserer Gesellschaft, in der die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben zunehmend verschwimmen,” erklärt Hoteldirektor Martin Oesterreich.

131 Lofts und spezielle “Social Spaces”

Das Zoku Vienna verfügt über 131 Lofts in vier Kategorien, die mit Möbeln der dänischen Designmarke HAY eingerichtet wurden und auch eine voll ausgestattete Küche umfassen. Die intelligente Raumnutzung verlagert dabei den Fokus vom traditionellen Hotelbett im Zentrum des Zimmers auf einen gemütlichen Wohnraum.

Das Herzstück bildet ein Tisch für vier Personen, der sich perfekt dazu eignet, konzentriert zu arbeiten, gemütlich zu essen oder Freunde einzuladen. Der erhöhte Schlafbereich, den man über eine ausziehbare Treppe erreicht, kann tagsüber mit einer hölzernen Lamellenschiebetür abgeschirmt werden.

Somit kann man individuell entscheiden, ob die Stimmung im Loft eher gemütlich, business-like oder etwas dazwischen sein soll. Die Gäste können ihrem Loft auch eine individuelle Note verleihen, indem sie die Kunstwerke in ihrem Zimmer selbst auswählen, um sich noch schneller wie zu Hause zu fühlen.

Beeindruckender Blick von der Dachterrasse

Darüber hinaus bietet das Zoku Vienna spezielle “Social Spaces”, die für Coworking, Essen, Meetings, Events und ein geselliges Beisammensein konzipiert wurden - vom "Living Kitchen Restaurant" über die "Kindred Spirits Bar" bis zu einem offenen Coworking-Bereich. Sie befinden sich alle auf der höchsten Etage im 7. Stock und bieten einen einzigartigen Blick auf den Wiener Prater.

Gedacht sind diese “Social Spaces”, die von einem Community Manager vor Ort betreut werden, vor allem als attraktive Treffpunkte für die internationale Community Wiens, um mit alten und neuen Bekannten gemeinsam zu essen, zu trinken und sich auszutauschen. Damit will das Zoku Vienna die "starre Natur traditioneller Hotels auflösen", wie es Zoku-Mitbegründer und Geschäftsführer Marc Jongerius formuliert.

"Während die Unternehmen auf der ganzen Welt noch versuchen, herauszufinden, wie die Rückkehr ins Büro aussehen wird, bietet Zoku internationalen Gästen und Einheimischen die Möglichkeit, im selben Gebäude effizient zu arbeiten und komfortabel zu leben - die perfekte Mischung für Privatpersonen und Unternehmen, die einen Ort suchen, an dem Arbeit und Freizeit nahtlos ineinander übergehen“, so Jongerius. (red)