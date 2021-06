Ryanair-Prognose: 2022 Flugverkehr auf Vorkrisenniveau

Bis Ende 2022 erwartet Ryanair, dass die Zahl der Flüge wie jene des Jahres 2019 erreicht. „Wir sind zuversichtlich", sagte Ryanairs Handelsdirektor Jason McGuinness bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Rom.

Großes Engagement in Italien

Ryanair verdoppelt seine Präsenz auf dem Flughafen Rom Fiumicino und eröffnet sechs neue Verbindungen. Über 65 Destinationen, darunter Wien bietet Ryanair von Rom an. In Italien sind Investitionen in der Größenordnung von 280 Mio. EUR vorgesehen. "Wir sind die stärkste Fluggesellschaft in Italien", betonte McGuinnes. (APA/red)