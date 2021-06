harry’s home hotels & apartments startet "kids4free"-Aktion

Die österreichische Hotelkette lockt mit einem attraktiven Angebot für die ganze Familie: Bis 30. September 2021 übernachten alle Kinder bis einschließlich elf Jahren gratis in den harry’s home hotels mit derzeit acht Standorten in der DACH-Region. Das Frühstück gibt es kostenfrei obendrauf, sofern es von den Eltern dazu gebucht wurde.

harry’s HOME Tour: Reise durch drei Länder

„kids4free“ greift auch im Rahmen der harry’s HOME Tour. Dabei können Gäste in einem Zeitraum von zwei Wochen jeweils zum Fixpreis die Hotels in den Städten Linz, Wien, Graz, Dornbirn, Innsbruck (A), München (D), Zürich (CH) und demnächst auch die Neueröffnungen in Steyr und Bischofshofen (A) besuchen.

Die Aktion wurde bereits 2020 ins Leben gerufen und ist ab zwei Übernachtungen buchbar.

Eine Nacht in einem der harry’s home hotels & apartments gibt es für zwei Personen plus Kind/er bereits ab 98 EUR inkl. Frühstück.

Nähere Infos unter: www.harrys-home.com(red)