Kneissl Touristik präsentiert "SommerReisen 2021"-Katalog

Mit dem Katalog "SommerReisen 2021" bietet Kneissl Touristik reisehungrigen Kultur- und Naturfreunden ein umfangreiches Programm an voraussichtlich möglichen SommerReisen von Vorarlberg über Island bis ins ferne Namibia.

Unverändert gültig sind die Jahreskataloge 2021 mit den detaillierten Programmen.

In den Katalogen blättern können Sie HIER

Von Vorarlberg über Island ins ferne Namibia

Mit Anfang Juni sind wieder Reisegruppen unter der Kneissl-Flagge unterwegs. Dabei stehen Reisenden unter anderem Wanderungen in Vorarlberg, Rundreisen in Polen, sommerliche Tage in der Provence, im Périgord, in der Normandie und Bretagne zur Auswahl.

Für Kulturfreunde stehen die faszinierenden Bühnenlösungen bei den Bregenzer Festspielen oder die Ostrava New Music Days zur Verfügung.

Auch Island ist in allen Facetten vertreten - von der Reise "Rund um Island zu Gletschern und Vulkanen" - die ideale Route zum Kennenlernen der Insel aus Feuer und Eis - bis hin zur aktiven Rundreise "Islands Gegensätze" mit Wanderungen und zwei Hochlanddurchquerungen.

Wen es in die Ferne lockt findet im Portfolio beispielsweise Tansania/Kenia und Namibia mit Chobe NP sowie eine WanderReise in Jordanien.

Neu sind außerdem spätsommerliche Reisen in Andalusien, Kampanien und Sardinien.

Tipp: Am 11. Juni erscheint der umfangreiche Katalog „Herbst–Winter–Frühling 21/22“ mit vielen Reiseideen bis in den Frühsommer 2022. (red)