RES Touristik: Bereit für den Re-Start

Der Geschäftsschwerpunkt der RES Touristik GmbH, Reisen zu internationalen Sportveranstaltungen, war mehr als ein Jahr pandemiebedingt auf Eis gelegt. Jetzt freut sich Christian Pramberger, Geschäftsführer des Familienunternehmens aus Wien und selbst Fußballfan mit Leib und Seel, wieder darauf, SportliebhaberInnen auf die spannendsten Fußballspiele, Tennismatches etc. zu schicken.

Pramberger arbeitet mit einem erfahrenen Team aus TouristikerInnen und ExpertInnen aus dem Sportbusiness zusammen, ebenso wie mit SportlerInnen und TrainerInnen. So kann die RES Touristik ihren KundInnen ein besonders umfassendes Portfolio touristischer Leistungen anbieten – darunter Meet-and-Greets mit Sportikonen, maßgeschneiderte sowie komplette Reisen oder lokale Events.

Das Spiel wendet sich (wieder) zum Guten

Bis März 2020 befand sich das konzessionierte Reisebüro mit den beiden Marken fussballreisen.com und fanreisen.com auf Erfolgskurs.

„Die Expansion nach Deutschland und in die Schweiz ist uns mehr als gut gelungen, seit 2018 besteht darüber hinaus eine Kooperation mit einem Schweizer TV-Sender“, erklärt Christian Pramberger, Geschäftsführer RES Touristik.

Dann kam Corona ins Spiel: Die mit der Pandemie einhergehenden Maßnahmen zeigte allen geplanten Sportevents die rote Karte – und somit auch den Fanreisen von RES Touristik. Dank profitablen Wirtschaftsjahren bis zu Beginn der Krise konnte Pramberger das Unternehmen gut durch die schwierigen Monate navigieren. Für 2021 rechnet er damit, dass Reisen ab Herbst wieder möglich sein werden. Die gänzliche Normalisierung erwartet er erst für 2022.

Dynamic Packaging

Gemeinsam mit einem führenden Technologie-Anbieter in der Reisebranche wird die RES Touristik den nächsten Schritt im Bereich der Digitalisierung setzen: So können Sportaficionados ihre Reisen in Zukunft dank „Dynamic Packaging“ 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche, selbst zusammenstellen und buchen. Darüber hinaus wird das Unternehmen ein komplett neues Inhouse-System implementieren; interne Prozesse werden, ganz im Zeichen der Innovation, optimiert. Auch auf Nachhaltigkeit setzt der Anbieter: In Kooperation mit TreeNation wird für alle Reisende je ein Baum gepflanzt – so kommt der Sportenthusiasmus auch der Umwelt zugute. Geschäftsführer Christian Pramberger zeigt sich zuversichtlich ob der kommenden Monate: „Unser mittelfristiges Ziel ist es, führender Anbieter von Fan- und Fußballreisen im gesamten DACH-Raum zu werden – jetzt aber freuen wir uns erst einmal auf die ersten Sportreisen im Herbst.“

Über die RES Touristik GmbH

„Weil wir kennen, was wir verkaufen, und wir lieben, was wir tun, können wir halten, was wir versprechen.“ So fasst Christian Pramberger das Motto von RES zusammen. Der Reiseveranstalter RES Touristik – kurz für „Reisen - Events - Sport“ – wurde 2009 in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern in Österreich. Das Unternehmen führt zwei Marken: Während man Fussballfans mit fussballreisen.com in die großen Stadien und zu den spannendsten Matches der beliebten Ballsportart bringt, können SportliebhaberInnen jeglicher Fasson über fanreisen.com Reisen zu Tennismatches, der Formel 1, der NFL und vielem mehr buchen. Im letzten Jahrzehnt stand die RES Touristik GmbH ganzen 30.000 KundInnen mit seinen Services und Beratungstätigkeiten zur Seite – darunter auch zahlreichen Unternehmen, die Sportreisen als Incentives, zur Kundenbindung oder als Teambuilding nutzten. RES Touristik agiert mittlerweile bereits über die österreichischen Grenzen hinaus in Deutschland sowie der Schweiz. Das Unternehmen ist Gründungsmitglied von "Wir sind reisen" - einer Plattform österreichischer, handverlesener, eigentümergeführter Spezial-Reiseveranstalter und Reisebüros. (red.)