Uniworld nimmt den Kreuzfahrtbetrieb wieder auf

Ellen Bettridge, Präsidentin & CEO von Uniworld: „Wir haben auf diesen Moment gewartet und sind überglücklich, diesen Sommer wieder auf den Flüssen unterwegs zu sein und unsere treuen Gäste auf vier unserer schönsten Superschiffe willkommen zu heißen. Unsere Gäste sind für uns wie eine Familie und ihre Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Deshalb treffen wir alle notwendigen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie wieder bereit sind, mit uns die Flüsse zu erkunden."

Für den Neustart werden ausschließlich vollständig geimpfte Gäste an Bord willkommen geheißen.

Venedig und Norditalien

Die Reiseroute „Venedig & die Juwelen Norditaliens“, die am 18. Juni 2021 in Mailand beginnt, wird die erste Kreuzfahrt der Linie seit Beginn der Pandemie sein. Die Gäste werden zwei Tage in Mailand verbringen, bevor sie nach Venedig reisen, wo sie an Bord der komplett neu gestalteten S.S. La Venezia gehen werden. Das schwimmende Boutique-Hotel weist die charakteristischen Merkmale auf, für die die Schiffe der Reederei bekannt sind – mehr Suiten, mehr Essbereiche mit Platz für geselliges Beisammensein und eine luxuriösere Ausstattung, während das hohe Verhältnis von Crew zu Gästen beibehalten wird.

„Die Wiederaufnahme dieser Routen ist nur der erste Schritt, um alle unsere Schiffe in diesem Jahr wieder auf die Flüsse zu bringen“, so Bettridge. „Wir können uns auf das Debüt der brandneuen S.S. Sphinx freuen, die am 25. September in Ägypten ablegt. Am 1. September werden wir außerdem mit zwei neuen Routen an Bord der Aria Amazon den peruanischen Amazonas befahren. Die Nachfrage nach Flusskreuzfahrten ist so hoch wie nie zuvor und die Unterstützung und Begeisterung, die wir von neuen und alten Gästen erhalten, ist überragend.“ (red)