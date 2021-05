Korean Air: Auszeichnung für Covid-19-Sicherheitsstandards

Seit letztem Jahr führt Skytrax die "Covid-19-Sicherheitsbewertungen für Fluggesellschaften" durch ein Audit durch, das die Sicherheits- und Hygieneprotokolle bewertet, die Fluggesellschaften während der Coronavirus-Pandemie eingeführt haben. Die 5-Sterne-Bewertung, die höchste Stufe, würdigt die weltweit beste Qualität der Fluggesellschaft, um den Kunden ein sicheres Flugerlebnis zu gewährleisten.

Fünf Sterne für Korean Air

Korean Air wurde bereits Ende 2020 als 5-Sterne-Fluggesellschaft in Skytrax "World Airline Star Rating" für die Qualität seines Flughafens sowie des Produkt- und Personalservices an Bord ausgezeichnet. Die aufeinander folgenden 5-Sterne-Zertifizierungen der Fluggesellschaft spiegeln ihre herausragenden Leistungen in Bezug auf Kundenservice und Covid-19-Sicherheitsstandards wider.

Die Covid-19-5-Sterne-Zertifizierung von Korean Air wurde auf die umfassenden Bemühungen der Fluggesellschaft im Rahmen ihres im August letzten Jahres eingeführten Programms „Care First“ zurückgeführt.

Sicherheitsstandards von Korean Air

Korean Air hat auf seiner Website eine Care First-Seite erstellt, auf der die Aktivitäten für die Gesundheit der Passagiere aktiv kommuniziert werden, z. B. Sauberkeit während des Flugs, berührungsloses Einchecken, Überprüfung der Temperaturen der Passagiere, soziale Distanzierung und Verbesserung der Hygiene während des Fluges.

Die Fluggesellschaft bietet außerdem weitere Informationen zum Care First-Programm und zur Sicherheit des Flugverkehrs in einem Sicherheitsinformationsvideo auf ihrer Website, in sozialen Kanälen und in der Bordunterhaltung. (red)