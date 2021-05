Wizz Air fliegt von Wien nach Olbia

Wizz Air kündigte heute die neue Verbindung von Wien nach Olbia in Sardinien an. Der Erstflug soll bereits am 3. Juli stattfinden. Die neue Destination wird mit einem Airbus A321neo bedient. Der Ticket-Verkauf startet ab sofort.

"Mit dem heutigen Tag bieten wir schon über 60 Routen in 31 Länder von Österreich aus an. Damit ist klar: Das Reisen ist zurück und die Österreicherinnen und Österreicher haben nun die Möglichkeit, verpasste Erlebnisse nachzuholen. Die neue Destination Olbia bietet sich perfekt für den Traumurlaub im Sommer an", so Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager bei Wizz Air.

Lockerung der Reisebeschränkungen

Seit 19. Mai 2021 sind touristische Reisen nach Italien wieder ohne Quarantänepflicht bei der Rückreise möglich. Die Rückkehrer brauchen nur noch einen der 3-G-Nachweise. Sie müssen entweder getestet, genesen oder geimpft sein. (red)