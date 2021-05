Schauinsland: Charterflüge nach Punta Cana und Phuket

Schauinsland-reisen startet in der Wintersaison gleich mit zwei Vollchartern mit Condor ab Düsseldorf und München.

Der Duisburger Veranstalter reagiert auf das aufkommende Fernweh und legt für die kommende Wintersaison ab Oktober Vollcharter-Flüge in die Dom. Rep. und nach Thailand auf. Zweimal wöchentlich wird ab Düsseldorf sowie einmal wöchentlich ab München nach Punta Cana geflogen. Ab Düsseldorf gibt es zusätzlich ein Novum: die erste Nonstop-Verbindung ins thailändische Phuket. Die Flüge finden zweimal in der Woche statt. In Zusammenarbeit mit der Condor werden die Flugverbindungen über die gesamte Wintersaison 2021/2022 angeboten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Condor diese wichtigen Verbindungen Richtung Karibik und Thailand auflegen konnten. Wir blicken positiv auf die kommende Wintersaison und möchten mit gleich zwei Vollchartern in beliebte Fernreiseziele ein klares, starkes Signal senden. Die Buchungseingänge der letzten Wochen zeigen deutlich, dass Urlaubsreisen ab Herbst wieder sehr gefragt sind. Mit der Nonstop-Verbindung nach Phuket schaffen wir außerdem ein Flugangebot, das es erstmalig ab Düsseldorf geben wird“, so Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei schauinsland-reisen.

Zubringer ab Österreich und der Schweiz

Während der Langstreckenflüge steht den Passagieren das Full-Catering und Inflight-Entertainment der B767-300 zur Verfügung. Die Maschine bietet Platz für bis zu 250 Passagiere in der Economy (199 Sitzplätze), Premium Economy (35 Sitzplätze) und Business Class (16 Plätze). Sitzplatzreservierungen für alle Buchungsklassen können über TOMA vorgenommen werden. Abhängig von der Buchungsklasse wird für die Sitzplatzreservierung eine Gebühr ab 20 Euro fällig. Alle Verbindungen sind ab sofort als Pauschalreise oder reine Flugleistung buchbar. Für Kunden aus Österreich und der Schweiz werden Zubringerflüge eingesetzt. (red.)