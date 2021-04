Niederösterreichs Tourismus ist für Restart bereit

Mit dem Ende des harten Lockdowns beginnt in der niederösterreichischen Tourismuswirtschaft der Restart. Betriebe, Land und Niederösterreich Werbung haben sich intensiv auf dieses Comeback vorbereitet, das durch die weiteren Öffnungsschritte im Mai weiter an Fahrt gewinnen wird. Attraktive Radpackages wurden geschnürt und die 300 relevantesten Ausflugsziele werden zu Beginn der Ausflugssaison im Mai online buchbar bzw. reservierbar sein.

„Die Lust der Menschen auf einen Urlaub ist riesengroß. Das spüren unsere Betriebe bei den bereits jetzt vermehrten Buchungen für diesen Sommer.“, betont Tourismuslandesrat Jochen Danninger und führt weiter aus: „Fest steht schon heute, der Tourismus wird zu jenen Branchen zählen, die den Aufschwung heuer am deutlichsten spüren werden. Mir ist es ganz wichtig, dass wir die Tourismusbetriebe bestmöglich bei ihrem Restart in die Saison begleiten."

Zwei Ziele stehen dabei besonders im Fokus: "Kurzfristig wollen wir allen Gästen einen sicheren Aufenthalt in Niederösterreich bieten und setzen hier auf bis zu 1.500 EUR Hygiene-Förderung pro Betrieb." Noch wichtiger sei jedoch eine konsequente Online-Buchbarkeit der wichtigsten Ausflugsziele in Niederösterreich. "So ist es uns in den letzten Monaten gelungen, die 300 relevantesten Ausflugsziele in Niederösterreich online buchbar bzw. reservierbar zu machen. Gerade dort, wo es zu einem großen Besucherandrang kommen könnte, ist die Online-Buchbarkeit entscheidend für die Besucherlenkung."

Langfristig sollen aus "Ausflüglern" Nächtigungsgäste werden, um die Wertschöpfung in Niederösterreich zu steigern. Dafür wurde einerseits die Qualität des Angebotes investiert, und andererseits neue Urlaubspackages für mehrtägige Touren in allen sechs Tourismusdestinationen geschnürt.

Weitere Informationen für Gäste: www.ausflug.at

Weitere Informationen für Ausflugsziele: www.sicher-rausgehen.at

Rad-Boom hält an

“Ein ganz zentraler Schwerpunkt wird 2021 auf dem Thema Radfahren liegen, hier haben wir als Land ein touristisches Alleinstellungsmerkmal, was die Qualität des Angebotes betrifft: 10 Top-Radrouten, drei internationale Fahrradrouten im EuroVelo-Netzwerk, über 4.000 km beschilderte Radwege, 14 „Radeln-für-Kids“-Routen und 180 fahrradfreundliche Betriebe“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Auch für die facettenreiche Trendsportart Mountainbiken gibt es umfassende Angebote wie Bike-Parks und Trail-Center mit unterschiedlichen Flow- und Single-Trails oder actionreichere Downhill-Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Bikern, die gerne etwas länger unterwegs sein möchten stehen ebenfalls mehrtägige Packages wie beispielsweise die Tour am Granittrail, für Trail-Liebhaber, oder „Stadt.Land.Flow“ – Mountainbiken in den Wiener Alpen in Niederösterreich und im Wienerwald, zur Verfügung.

Outdoor-Fair-Play Regeln

Für ein rücksichtsvolles Miteinander sowie um einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt gewährleisten zu können, wurden Outdoor Fair-Play-Regeln entwickelt. Diese sollen helfen, Konflikte in Regionen mit eventuell erhöhtem Besucheraufkommen zu vermeiden. So werden Besucher zum Beispiel zur gründlichen Planung sowie der Online-Buchung vorab angehalten, eine nachhaltige An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen und auf grundlegende Regeln beim Wandern hingewiesen: Müll und persönliche Abfälle nicht in der Natur zu entsorgen, die markierten Wege nicht zu verlassen, Schutzgebiete und Privatgründe zu respektieren, Hunde an die Leine zu nehmen sowie Wild- und Weidetiere nicht zu verschrecken.

Flexible Stornierungs- oder Umbuchungsmöglichkeiten: Auch Niederösterreichs Beherbergungsbetriebe bieten diesen Sommer flexible Stornierungs- oder Umbuchungsmöglichkeiten. Sollte der Urlaub aufgrund von COVID-19 nicht stattfinden können, kann kostenlos und unkompliziert, bis zu 74 oder 48 Stunden vor der Anreise storniert werden. (red)