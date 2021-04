nicko cruises: Webinar & Buchungs- wettbewerb für Vasco da Gama

Zum Buchungsstart der Vasco da Gama für die Saison 2021/22 informiert nicko cruises seine Reisebüropartner an acht Webinar-Terminen über die neuen Routen und Besonderheiten des Flotten-Neuzugangs. Zeitgleich startet der Kreuzfahrtspezialist einen Buchungswettbewerb und verlost unter allen Vasco da Gama Neubuchungen, die im Zeitraum vom 21. April bis 30. Juni getätigt werden, insgesamt zehn Kabinen auf der Vasco da Gama, World Voyager und nickoSPIRIT.

Vasco da Gama Webinar

An insgesamt 8 Terminen präsentiert nicko cruises die abwechslungsreichen Routen des Flotten-Neuzugangs Vasco da Gama, gibt allgemeine Informationen zum klassisch-schönen Kreuzfahrtschiff für rund 1.000 Passagiere und stellt sein umfassendes Hygienekonzept vor.

Dienstag, 20. April - 08:30 Uhr oder 13:00 Uhr

Mittwoch, 21. April - 08:30 Uhr oder 13:00 Uhr

Mittwoch, 28. April - 08:30 Uhr oder 13:00 Uhr

Donnerstag, 29. April - 08:30 Uhr oder 13:00 Uhr

Anmeldung: Interessierte Expedienten können sich hier anmelden.

Vasco da Gama Buchungswettbewerb

Pünktlich zum Buchungsstart am 21. April ruft nicko cruises außerdem einen Buchungswettbewerb aus: Mit jeder Neubuchung für Vasco da Gama im Zeitraum vom 21. April bis 30. Juni nehmen Expedienten automatisch am Wettbewerb teil. Zu gewinnen gibt es zehn Außenkabinen auf den Flotten-Neuzugängen Vasco da Gama World Voyager und nickoSPIRIT. Mit jeder erfolgreichen Buchung erhöhen Reisebüropartner ihre Chancen auf einen Gewinn, denn für jede Neubuchung landet ein Los in der Lostrommel. (red)