TUI: Sommerurlaub in Österreich

Bereits im letzten Jahr habe TUI eine Steigung der Österreich-Buchungen verzeichnet. Auch der allgemeine Google-Suchverlauf im Jahr 2020 habe erkennen lassen, dass das Suchinteresse an Urlaub am See von April bis in den Sommer kontinuierlich gestiegen ist. Auch für diesen Sommer erwartet TUI verstärkte Buchungen.



Familienangebote & Stornomöglichkeit

Insgesamt bietet TUI Kunden über 1.000 Unterkünfte in Österreich an – vom Appartement zur Selbstversorgung bis hin zum 5-Sterne Club mit Vollpension.

„Besonders die Unterkünfte direkt an den Seen werden stark nachgefragt und sind schnell vergriffen“, sagt David Szabo, Head of Operations TUI Österreich. „Für Familien haben wir auch einige schöne Unterkünfte im Programm, in denen Kinder kostenlos übernachten und das jeweilige Angebot des Hauses nutzen können“, so Szabo weiter.

Um Kunden die nötige Sicherheit zu bieten, können die Angeboten bis zum Anreisetag kostenlos storniert werden. Mit dem kostenlosen Versicherungsschutz "Covid-Protect" sind die Kunden außerdem während der Reise gegen mögliche Kosten durch eine Corona Erkrankung abgesichert.

Eine Übersicht, die zeigt, welche Annehmlichkeiten welcher österreichische See zu bieten hat und die passenden Unterkünfte dazu unter: www.tui.at/urlaub-am-see

Preisbeispiele:

Eine Woche im Vier-Sterne Hotel Kaiser Franz Josef am Millstätter See kostet mit Frühstück im Doppelzimmer z.B. ab 20. Juli 2021 ab 479 EUR pro Person. Kostenloses Storno bis zum Anreisetag um 18:00 Uhr, Kinder bis 6,99 Jahre kostenlos.

Eine Woche im Vier-Sterne Naturel Hoteldorf Schönleitn am Faaker See kostet im Appartement ohne Verpflegung pro Person z.B. ab 23. August 2021 ab 669 EUR. Kostenloses Storno bis zum Anreisetag um 18:00 Uhr, Kinder bis 15,99 Jahre kostenlos.

Eine Woche im Viereinhalb-Sterne Grand Hotel Zell am See ist mit Frühstück z.B. ab 1. Juli 2021 ab 899 EUR pro Person im Doppelzimmer Komfort mit Seeblick buchbar. Kostenloses Storno bis zum Anreisetag um 18:00 Uhr, Kinder bis 11,99 Jahre kostenlos.

(red)