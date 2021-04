DZT Studie: ÖsterreicherInnen reisen gerne nach Deutschland

Aus Österreich wurde den Angaben zufolge für das Jahr 2020 – nach 16 Rekordjahren in Folge – ein Rückgang der Übernachtungen in Deutschland um 57% bilanziert. Das sind 2,5 Mio. österreichische Übernachtungen weniger als im Jahr zuvor.

Die jüngste Studie von IPK International, die in mehreren Befragungswellen die Auswirkungen von Covid 19 auf den internationalen Tourismus sowie die Entwicklung der Reiseabsichten untersucht, zeigt eine kontinuierlich steigende Reisebereitschaft für das Jahr 2021. Demzufolge wollen weltweit 24% in diesem Jahr wieder nach Deutschland reisen; aus Österreich sind es 39% die eine Deutschlandreise beabsichtigen.

Natur als wichtigstes Urlaubsmotiv

Laut einer Umfrage von Destination Brand 2020 liegen die Interessen bei den Urlaubsreisen der Österreicher ins Ausland zu 79% auf dem Segment Natur, 74% favorisieren einen Städtetrip, 59% interessieren sich für Wellness und 55% für Kultur. Für 45% der Österreicherinnen und Österreicher ist das Interesse an nachhaltigen Urlaubsformen groß.

Nach den Jahresergebnissen 2020 von IPK International unternahmen rund 7,6 Mio. Einwohner ab 15 Jahren 6,2 Mio. Auslandsreisen in 2020, das ergibt eine Auslandsreiseintensität von 81,5%.

Deutschland führt die Hitliste an

Deutschland liegt auf Platz 1 der beliebtesten Auslandsreiseziele der Österreicher, mit einem Marktanteil von 29%, vor Italien (24%), Kroatien (8%) und Spanien (5%). D

ie Zahl der Urlaubsreisen liegt 2020 laut IPK International bei 831.000. Damit erreicht der Urlaub jetzt einen Anteil von 45% an allen Reisen aus Österreich nach Deutschland. Innerhalb dieses Marktsegments legen kürzere Urlaubsreisen 381.000 (ein bis drei Übernachtungen) um drei Prozentpunkte zu. Der Anteil der Langurlaube (vier und mehr Übernachtungen) liegt bei 46%. Die privaten Reisen bei Verwandten- und Freunden (VFR) verzeichnen einen Anteilszuwachs von 5% und liegen bei 619.000. Die Geschäftsreisen sind leicht gesunken und weisen einen Marktanteil von 21% (387.000) auf.

Bei den Transportmitteln bevorzugen Reisende aus Österreich auf ihren Deutschlandreisen 2020 mit 56% das Auto. Aufgrund der hervorragenden Schienenanbindung verzeichnen auch die Bahnreisen mit 19% einen hohen Anteil und 18 % nutzen das Flugzeug als Transportmittel, gefolgt vom Bus mit 4%.

Reisende werden jünger

Gesunken sind laut IPK International das Durchschnittsalter bei den Reisenden von 43,7 auf 40,7 Jahre sowie die Reiseausgaben um 6% auf knapp unter 480 EUR.

Laszlo Dernovics, Leiter der Auslandsvertretungen in Österreich und der Slowakei und Regional Manager Südosteuropa der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), weiß: „Deutschland ist unter den Top 3 Reisezielen bei den Urlaubsreisen in 2021, neben dem Wetter/Klima, der Kulinarik und der einzigartigen Landschaften sind Sauberkeit, Hygiene, Gesundheit und Sicherheit die wichtigsten Kriterien für die Destinationswahl und hier ist Deutschland hervorragend aufgestellt. Erholung und Entspannung sind die vorrangigen Reisemotive in diesem Jahr.“

Aufgrund der anhaltenden weltweiten Covid-19-Pandemie ergreifen die europäischen Länder weiterhin verschiedene Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Es gelten daher weiterhin Reisebeschränkungen und besondere Hygienevorschriften, die auch Deutschland betreffen. Mehr Informationen dazu hier. (red)