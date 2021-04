DCL: Kiellegung Disney Wish

Ihre Jungfernfahrt wird die Disney Wish im Sommer 2022 antreten. Mit etwa 144.000 Bruttotonnen und 1.250 Gästekabinen ist das Schiff etwas größer als die Disney Dream und die Disney Fantasy und wird mit Flüssigerdgas angetrieben – derzeit ist das der Treibstoff mit der saubersten Verbrennung.

„Wir blicken gespannt und voller Vorfreude in die Zukunft, in der wir weiterhin zauberhafte Urlaubserlebnisse rund um die Welt für die ganze Familie schaffen möchten. Wir freuen uns, nun einen Meilenstein im Schiffbauprozess zu erreichen und Kapitänin Minnie auf dem Bug der Disney Wish begrüßen zu dürfen", so Thomas Mazloum, Präsident von Disney Cruise Line.

Kapitätinin Minnie

Die Kiellegung findet statt, sobald der erste Teil eines Schiffes in das Baudock gesenkt und eine neu geprägte Münze als Glücksbringer unter den Kiel gelegt wird. Die Münze, die für die Disney Wish kreiert wurde, zeigt Kapitänin Minnie, die als Markenzeichen der Flotte am Bug des Schiffes thront. Sie feierte 2019 ihr Debüt an Bord der Schiffe der Disney Cruise Line. Dies ist auch Teil einer Initiative, weibliche Führungskräfte in der Kreuzfahrtindustrie zu fördern und zu inspirieren.

„In der maritimen Tradition ist die Kiellegung das feierliche Erwachen eines Schiffes zum Leben. Der heutige Tag ist ein bedeutendes Ereignis für die Disney Wish, und ich könnte nicht stolzer auf unsere Imagineers, die Besatzung und die Crew von Disney Cruise Line und das Team der Meyer Werft in Deutschland sein, die dieses bezaubernde Schiff erschaffen", so Philip Gennotte, Portfolio Project Management Executive bei Walt Disney Imagineering Germany, der die Münze bei der Zeremonie platzierte.

Informationen zu Reiserouten und Buchungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Infos zu Disney Cruise Line gibt es auf www.dclnews.com. (red)