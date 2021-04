EVA Air & EGAS: Auszeichnung für Transport von Pharmaprodukten

Die beiden Unternehmen EVA Air und EGAS erhielten beide die Zertifizierung durch das “Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics” (CEIV Pharma; Kompetenzzentrum für unabhängige Prüfer in der Pharmalogistik) der International Air Transport Association (IATA). Diese Auszeichnung bestätigt die höchsten Standards in der Kühlkette von EVA Air und EGAS im Luft- und Bodenservice am Taoyuan International Airport (TPE) und bekräftigen die Position von EVA Air als einer der weltweit führenden „One-Stop-Cold-Chain-Carrier“ für pharmazeutische Produkte.

Zertifizierungen für Pharmalogistik

EVA Air und EGAS transportieren und lagern Hightech- und Pharmazieprodukten schon seit vielen Jahren zuverlässig und erfolgreich: von Mikroplättchen-Produkten, die stoßsicher verpackt und konstant temperiert werden müssen, bis hin zu Impfstoffsendungen, die bis zu 144 Stunden lang in einem bestimmten Feuchtigkeitsbereich bei bis zu -80 °C gelagert und kontinuierlich überwacht werden müssen wurde bereits alles zuverlässig von A nach B transportiert.

Um zukünftig noch mehr Pharmaprodukte transportieren zu können hat EVA Air ergänzend zu ihren Boeing 777-Frachtern ihre Luftfrachtkapazitäten und ihre Netzwerkreichweite durch die Nutzung von Laderäumen in Passagierflugzeugen erweitert, darunter Boeing 777-300ER, Boeing 787 und Airbus 330-300.

EGAS ist der einzige Anbieter von Luftverkehrsdienstleistungen in Taiwan, der die IATA CEIV Pharma-Zertifizierung erhalten hat. Das Unternehmen hat 2018 Kühlketten-Transportmöglichkeiten für pharmazeutische Logistikdienstleistungen eingeführt. (red)