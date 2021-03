Deutschland steht auf Österreich

Während laut "Deutsche Reiseanalyse 2021" der Inlandsurlaub an Popularität in 2020 gewonnen hat, ist die Anzahl der Auslandsreisen auch bei unserem Nachbarn dramatisch eingebrochen. Die Reisetätigkeit der Deutschen nach Österreich sank zwar um 27 % von 3,3 Mio. im Jahr 2019 (mit einer Dauer von 5 Tagen oder länger) auf 2,4 Mio. Reisen im Vorjahr, das Ergebnis entspricht im Vergleich zu anderen Zielgebieten einem moderaten Minus.

Gewinner und Verlierer

Größte Verlierer waren typische Flugdestinationen wie Spanien (-57 %), Griechenland (-52 %) oder die Türkei (-48 %). Österreich rückte durch diese Entwicklung auf Platz drei der beliebtesten Auslandsreiseziele der Deutschen vor. Eine spannende Erkenntnis aus der Deutschen Reiseanalyse: Offenbar konnte Österreich im Zuge der Pandemie auch neue Gäste gewinnen. Bei einem Viertel der Österreichreisen im Zeitraum April bis Dezember 2020 war ursprünglich ein anderes Reiseziel geplant. Das sind 0,6 Mio. Reisen nach Österreich, die ohne Pandemie womöglich nicht stattgefunden hätten.

Hohe Gäste-Zufriedenheit

Beim Thema Zufriedenheit stellt die Studie den heimischen Gastgeberinnen und Gastgebern ein exzellentes Zeugnis aus. 77 % der deutschen Gäste waren mit ihrem Österreich-Urlaub während der Pandemie „sehr zufrieden“, die restlichen 23 Prozent „zufrieden“. Nur 9 % der deutschen Österreich-Urlauber sagen, dass sie sich schlechter gefühlt hätten, als den Jahren vor Corona. Für den Rest war das Urlaubsgefühl entweder „besser“ (9 %), „nicht anders“ (42 %) oder „anders, aber nicht besser oder schlechter“ (40 %). Wenn auch die Ausgaben für Urlaube im Vergleich zu 2019 leicht gesunken sind (2,7 auf 2,5 Mrd. EUR für Österreich-Urlaube), sind die Ausgaben pro Österreich-Reise gestiegen. Während ihres Österreich-Urlaubs haben die Deutschen im Vorjahr durchschnittlich 1.042 EUR pro Person ausgegeben. Das ist ein Plus von 225 EUR bzw. 28 %. Dieser Anstieg ist nicht auf eine längere Reisedauer zurückzuführen – die Reisedauer ist nur unwesentlich von 9,2 auf 9,4 Tage gestiegen.

Laut Umfrage sind knapp über 35 % der Deutschen in den nächsten drei Jahren an einem Österreich-Urlaub interessiert. Das sind fast 25 Mio. Personen und um 3 Mio. mehr als im Vorjahr. Über ein Viertel (5,6 Mio.) davon wollen „ziemlich sicher“ kommen, für die restlichen 19,2 Mio. Deutschen kommt Österreich „generell in Frage“.

„Die Ergebnisse aus der Deutschen Reiseanalyse 2021 bestätigen, was uns auch die Befragung zu Sommerurlaub 2021 gezeigt hat. Die hohe Zufriedenheit unserer Gäste und das große Interesse an zukünftigen Österreich-Urlauben zeigen, dass der heimische Tourismus einen sehr guten Job gemacht hat. Österreich hat schon im vergangenen Sommer bewiesen, dass wir auch in der Pandemie verantwortungsvolle Gastgeber sind und alles daransetzen, unseren Gästen einen sicheren und erholsamen Urlaub zu ermöglichen", sagt Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW).

Detaillierte Ergebnisse sind hier verfügbar. Holger Sicking, Leiter des Teams Tourismusforschung & Data Analytics der ÖW, fasst im Interview die wichtigsten Erkenntnisse aus der Deutschen Reiseanalyse 2021 zusammen.