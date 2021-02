Travelport: Ganzheitliches Rebranding

Travelports Rebranding erfolgte unter der gemeinsamen Leitung von Greg Webb und von Jen Catto, die im September 2020 als Chief Marketing Officer zu Travelport kam. Das neue Erscheinungsbild ist bereits auf der Website des Unternehmens sowie in den sozialen Netzwerken wie dem neuen Instagram-Kanal von Travelport zu sehen. Das vollständige Rebranding, das neben den Produkten auch Bereiche wie die Büroräume umfasst, wird in den kommenden Monaten abgeschlossen. (red)

„Travelport hat sich gewandelt, unser Fokus liegt jetzt strikt auf dem, was wir am besten können: Einkäufer und Verkäufer, die wie wir ganz besondere Reiseerlebnisse vermitteln wollen, zusammenzubringen und miteinander zu verbinden. Dazu vertrauen wir auch auf unsere Stärken: unsere Agilität, unsere Unabhängigkeit sowie unseren Mut, Entscheidungen mit langfristigen Auswirkungen zu treffen, die dazu beitragen, die Abläufe in der Reisebranche weiter zu vereinfachen. Für all dies steht unser neues Branding. Es steht für das, was wir dank unserer Investitionen in die richtigen Menschen, Produkte und Technologien geworden sind – aber auch für unser Bild von der Zukunft. Wir sind auf ein Jahr des Fortschritts und signifikanter Veränderungen bei Travelport vorbereitet. Und wir freuen uns darüber, dass wir dies seit heute auch nach außen zeigen. Nicht zuletzt ist das auch der erste sichtbare Schritt in Richtung der neuen Generation unserer Plattform, die wir schon in Kürze vorstellen werden – und die den Vertrieb von Reisen entscheidend verändern wird“,