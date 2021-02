Österreich Werbung: "Alles Walzer" im Online-Ballsaal

Die österreichische Ballkultur blickt auf eine über 200-jährige Tradition zurück. In „normalen“ Jahren finden allein in Wien rund 450 Bälle mit über einer halben Million Gästen statt. Heuer fällt Österreichs „fünfte Jahreszeit“ coronabedingt aus. Deshalb eröffnet die Österreich Werbung kurzerhand einen virtuellen Ballsaal im Web.

Die Website unter www.waltzaroundtheworld.at nimmt Besucher mit auf eine musikalische Reise um die Welt. Im Mittelpunkt stehen die Walzer von Johann Strauß Vater und Sohn. Außerdem dabei: der Pariser Walzer, der Ägyptische Marsch, die Éljen-a-Magyar!-Polka, der Chineser Galopp – und natürlich der Donauwalzer. Ausgewählt hat die insgesamt neun Stücke Musikkurator Andreas Vierziger. Die Titel sind auch in einer Spotify-Liste abrufbar. Insgesamt bietet die Website rund 45 Minuten an traditioneller Ballmusik aus Österreich.

Hintergrundwissen zur Ballkultur

Die aufgrund des internationalen Fokus englischsprachige Website vermittelt auch Wissen zu Österreichs Balltradition. Was sind die angesagtesten Bälle? Wie funktionieren die Tanzschritte? Was gibt es beim Dresscode zu beachten? Hintergrundinformationen und Fun Facts vermitteln einen guten Überblick und überraschende Insights.

Zu Hause um die Welt tanzen

Außerdem ruft die Österreich Werbung zu einer Tanz-Challenge auf. Musikbegeisterte in aller Welt sind aufgerufen, mit der Tanzpartnerin beziehungsweise dem Tanzpartner zu Wiener Walzerklängen zu tanzen und Kurzvideos dazu unter den Hashtags #alleswalzer und #waltzaroundtheworld auf Instagram online zu stellen.

„Wir möchten die österreichische Balltradition bei unseren internationalen Gästen auch in dieser schwierigen Zeit in Erinnerung halten und schon Vorfreude auf die kommende Ballsaison schüren, wenn Fernreisen endlich wieder möglich sein werden“, so Mag. Emanuel Lehner-Telič, Österreich Werbung. „Wir freuen uns schon auf hoffentlich zahlreiche Videos im Dreivierteltakt“, so Lehner-Telič weiter. (red)