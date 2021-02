Romantische Plätze in Tschechien

Der Valentinstag gilt als der Tag der Liebenden. Fälschlicherweise glauben viele, dass es sich hierbei um eine Erfindung der Blumen- und Süßwarenindustrie handelt. Doch gilt der 14. Februar bereits seit dem Mittelalter als der Tag der Paare. Über den Ursprung des Valentinstags gibt es aber mehrere Theorien. Eine davon erzählt, dass der Priester Valentin von Terni in Rom trotz des Verbots von Kaiser Claudius heimlich Liebespaare traute.

Heute unterscheiden sich in vielen Ländern die Bräuche am Valentinstag, doch ist eine Sache allen Verliebten auf der Welt gleich – sie suchen gerne romantische Plätze und Ecken auf, um zu zweit die Zweisamkeit zu genießen.

Hier 8 + 1 Tipps, wo Urlauber ganzjährig romantische Momente genießen können:

1. „Neue Welt“ in Prag

Die Location namens „Neue Welt“ befindet sich im Prager Stadtviertel Hradčany. Die meisten Menschen ahnen nicht, dass im Herzen der Stadt ein so poetisches und pittoreskes Stadtviertel liegt, das trotz seiner überschaubaren Fläche durch malerische Ecken und Winkel sowie harmonisches Ambiente besticht. Bei diesem an die Prager Burg grenzenden Gebäudeensemble handelt es sich um die ehemalige Vorburg, die im 14. Jh. am alten Handelsweg aus Prag entstanden ist. Ein Spaziergang hier gehört zu den romantischsten, die Paare in Prag unternehmen können. Und besonders dann, wenn das Café Nový Svět wieder geöffnet hat.

2. Aussichtspunkt Máj

Die Moldau ist der längste Fluss, der die Tschechische Republik durchquert. Aus dem Quellgebiet im Böhmerwald in Südböhmen kommend, mündet die Moldau unweit von Prag in die Elbe. Für die Tschechen hat dieser Fluss eine fast schon mystische Bedeutung, da er in Folkloreliedern besungen wird und in altertümlichen Sagen vorkommt. Es gibt unzählige Aussichtspunkte mit Blick auf die Moldau, doch der schönste von allen ist der Aussichtspunkt Máj in Mittelböhmen. Der Aussichtspunkt liegt auf einem hohen Felsen über einem Stausee. Der Fluss bahnt sich hier seinen Weg durch eine tiefe, hufeisenförmige Schlucht und schafft ein faszinierendes Naturschauspiel. Der Nachmittag ist für einen Besuch besonders zu empfehlen, da der Blick vom Aussichtsspunkt Máj direkt den Sonnenuntergang einfängt.

3. Burgruine Andělská hora bei Karlsbad

In Westböhmen bei Karlsbad befindet sich die Burgruine Andělská hora mit den Überresten einer Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Dieses beliebte Ausflugsziel wurde sogar vom berühmten Dichter der Romantik Johann Wolfgang von Goethe besucht. Der Blick von der Anhöhe Andělská hora ist einfach unbezahlbar, sei es im Winter auf die verschneite, schlafende Landschaft oder im Frühling und Sommer auf die wunderschönen Wälder des Duppauer Gebirges.

4. Romantisches Schloss Červená Lhota

Das Wasserschloss Červená Lhota in Südböhmen zählt, trotz seiner Größe, zu den schönsten Schlössern der Tschechischen Republik. Das Schloss befindet sich inmitten eines künstlichen Teiches auf einem Felsen, was ihm ein ganz besonderes Flair verleiht. Als besonderes Highlight ist eine Bootsfahrt mit Blick auf die ziegelrote Fassade des Schlosses zu empfehlen.

5. Kräutergarten des Schlosses Kuks

Das Areal des ostböhmischen „Hospitals“ Kuks in der Region Königgrätz ist immer einen Besuch wert. Ein wichtiger Teil des ehemaligen Spitals wurde in den vergangenen Jahren umfassend saniert, der Kräutergarten, der einst von den Ärzten und Apothekern zur Herstellung von Medikamenten, Tinkturen und Salben genutzt wurde. Im Spätfrühling überraschen auch die unzähligen Blüten, Farben und Düften, die eine romantische Kulisse für einen Besuch bilden.

6. Kloster Rosa Coeli in Dolní Kounice

Die Überreste des ehemaligen Klosters Rosa Coeli in Dolní Kounice im Südmähren strahlen eine romantische, fast schon magische Atmosphäre aus. Das Kloster ist bereits seit dem 15. Jahrhundert verfallen, doch die Überreste der ehemaligen Klosterkirche symbolisieren auf atemberaubende Weise die Epoche der Gotik in ihrer ursprünglichsten, rohen Form. Anstatt des Deckengewölbes gilt es hier den Himmel zu bewundern, statt einer Orgel ertönt hier Vogelgesang. In der Nacht wird das Kirchenschiff vom Mondlicht geflutet ... Im Sommer bedeckt den Boden hohes Gras und im Winter weißer Schnee.

7. Schlosspark in Lednice

Ein weiterer Tipp in Südmähren ist die Parkanlage rund um Schloss Lednice. Das Schloss ist ebenfalls sehenswert, doch die Parkanlage ist das eigentliche Highlight. Diese besteht einerseits aus dem sorgfältig angelegten französischen Garten und andererseits aus dem naturbelasseneren englischen Landschaftspark, der langsam und harmonisch in eine der größten Kulturlandschaften Europas übergeht.

8. Laurenziberg & der Marien-Aussichtspunkt in Prag

In der Prager Innenstadt steht auf der Anhöhe Petřín seit mehr als 100 Jahren der Aussichtsturm, von welchem aus Besucher die ganze Hauptstadt überblicken können. Für viele Tschechen ist die erblühte Anhöhe Petřín ein Synonym für Frühlingsromantik und der Kuss unter einem blühenden Mandel-, Birn- oder Kirschbaum ist ein alljährliches Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Ein echter Geheimtipp: Vom Kloster Strahov gelangt man auf einem Waldweg zu einer Marienstatue und von dieser eröffnet sich einer der spektakulärste Ausblicke auf die Stadt. Mit etwas Glück bleiben Besucher hier sogar ungestört. (red)