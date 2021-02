Air Astana verbindet Frankfurt mit Atyrau

Da der reguläre Liniendienst von Amsterdam nach Atyrau aufgrund von Restriktionen der niederländischen Behörden eingestellt werden musste, startet Air Astana ab 3. Februar 2021 von Frankfurt aus nach Atyrau.

Mit der Aufnahme der Frankfurt-Flüge behält die Airline die Direktanbindung an den Westen Kasachstans und erhöht damit das Angebot ab der Mainmetropole auf fünf wöchentliche Flüge.

Der neue Dienst wird einmal pro Woche jeweils am Mittwoch mit einem Airbus A321 durchgeführt. Abflug in Frankfurt ist um 13:05 Uhr, Ankunft in Atyrau um 21:50 Uhr Ortszeit.

Sicherheitsmaßnahmen, Einreise- und Gesundheitsbestimmungen: Fluggäste werden gebeten sich im Vorhinein mit den Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen und an Bord sowie den aktuell geltenden Einreise- und Gesundheitsbestimmungen in Kasachstan und Deutschland vertraut zu machen. (red)