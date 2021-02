Neue Struktur im Avis Budget Group-Management

Nach einer Umstrukturierung des Managements stellt die Avis Budget Group das internationale Führungsteam vor: Martin Gruber wird Vice President, Commercial (international) und Laurent Sculier Managing Director Central and Western Europe.

Martin Gruber ist seit 1999 bei der Avis Budget Group tätig und blickt somit auf eine langjährige Karriere bei dem internationalen Mobilitätsanbieter zurück. In den letzten neun Jahren war er als Managing Director Central Europe aktiv und betreute zudem die Akquisition mehrerer Mobilitätsunternehmen in dieser Region.

Gruber, der die Position als Vice President Commercial (international) seit Anfang Jänner innehat, äußert sich wie folgt: „Ich bin stolz darauf, das neu formierte International Commercial Team der Avis Budget Group mit vielen erfahrenen und hoch qualifizierten Mitarbeitern zu leiten. Wir haben ein Team geschaffen, das sich um den ganzen Kundenlebenszyklus kümmert, wobei der Kunde immer im Mittelpunkt des Handelns steht. Es ist der Kundenfokus, der sicherstellen wird, dass wir gestärkt aus der Pandemie hervorgehen werden sowie in der aktuellen Zeit der Einschränkungen ein verlässlicher, sicherer und flexibler Partner für individuelle Mobilität sind.”

Neue Leitung für Österreich

Laurent Sculier, der zuvor die Führung der Konzernmarken Avis, Budget und France Car in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg verantwortete, wird von nun an als Nachfolger von Martin Gruber zusätzlich die Marken der Avis Budget Group in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und der Tschechischen Republik leiten.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Kollegen aus ganz Mitteleuropa. Dies ist eine großartige Gelegeneit für uns, den Wissensaustausch zwischen beiden Regionen weiter zu verbessern und gemeinsam an neuen, flexibleren und innovativen Produkten zu arbeiten – Produkte, die unseren Kunden ein noch besseres Vermietungserlebnis bieten werden. Ich bin zuversichtlich, dass die Avis Budget Group gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, und damit unsere Kunden bei ihren neuen Reiseplänen sicher unterstützen wird.”

Das Führungsteam von Laurent Sculier wird aus den Country General Managern Wolfgang Huber (Österreich und Schweiz), Alexander Schuricht (Deutschland), Pierre-Olivier Bard (Frankreich) und Sascha Hümmerich (Polen und Tschechische Republik) bestehen.