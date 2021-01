NCL: Starker Start sorgt für Zuversicht

Noch gibt es kein fixes Datum für den Restart. Abgesagt sind die Kreuzfahrten derzeit bis Ende April, ob der Start im Mai möglich ist, ist noch offen. Dennoch war und ist man bei NCL nicht untätig. Das vergangene Jahr wurde genützt, um im Hintergrund an neuen Tools zu arbeiten, während die ganze Zeit der Kontakt mit den Partnern im Vertrieb gehalten. „Jürgen (Stille) und sein Team haben dafür sehr viel positives Feedback erhalten“, unterstreicht Kevin Bubolz, Managing Director Europe, in einem Video-Gespräch.

Neu: NCLAir

Schon seit Jahren angedacht war ein Tool zur Verknüpfung von Flugbuchungen mit den eigenen Kreuzfahrtbuchungen. Mit NCLAir verfügt die Reederei nun über eine Echtzeit-Flugbuchungsfunktion für praktisch alle Flughäfen weltweit, mit Linien- und Low Cost-Carriern. „Damit können wir Reisebüros ein Package mit Flug-, Kreuzfahrt- und Transfer-Leistungen anbieten und treten dabei selbst als Veranstalter auf“, erklärt Jürgen Stille, Director Business Development Continental Europe. Verprovisioniert wird dabei das komplette Paket mit der Basisprovision, die bei 10% beginnt. Nicht enthalten in den Packages sind Ausflüge, die vom Reisebüro aber dazugebucht werden können.

Norwegian Central

Eine weitere Neuerung ist die Zusammenführung von Buchungsplattform und Agentbereich unter dem bereits bestehenden Namen „Norwegian Central“. Dabei haben Expedienten mit nur einem Log-in Zugriff auf Produktnews, die NCL University, auf PEP-Angebote, Marketingaktivitäten und eben den Buchungsbereich. Freigeschaltet wurde Norwegian Central bereits diese Woche.

Abfahrten bis 2023

Der neue, gedruckte Katalog ist fertig, Belegexemplare werden dieser Tage an die Reisebüros verschickt. Allerdings nicht im bisher üblichen Umfang. Nachschub kann aber jederzeit angefordert werden. Mit Abfahrten in der Saison 2022/23 sind die Kreuzfahrten früher und längerfristig buchbar als je zuvor. Den Markt dafür gebe es, betont Kevin Bubolz. „Wir sehen langsam, dass die Vertriebspartner wieder aktiv werden, die Buchungsbereitschaft ist da“, fügt Jürgen Stille hinzu.

Nachfrage zieht an

Um die generelle Nachfrage nach Reisen anzukurbeln, hat NCL erstmals im deutschen Fernsehen Werbespots laufen, untermalt mit dem Queens-Hit „I want to break free“. Der Start ins neue Jahr sei gut angelaufen, so Bubolz weiter, teilweise sogar besser als das Vorjahr. Auch der österreichische Markt gibt Grund zur Zuversicht: Die Buchungsnachfrage für 2022 liegt derzeit um 50% über dem Jänner 2020, der noch weitgehend normal verlaufen ist. Während bis zur Pandemie in den deutschsprachigen Märkten der Anteil an Fernstrecken-Kreuzfahrten überwogen hat, liegt der Fokus der Nachfrage heuer auf Europa.

Für 2022/23 zeichnet sich wieder eine Entwicklung wie vor der Pandemie ab. Buchungen für die Kreuzfahrten im April 2020, die abgesagt werden mussten, wurden großteils umgebucht. Rund 70% buchen für nächstes Jahr, 30% wollen noch heuer verreisen. „Die Reiselust steigt, wird sind optimistisch“, fasst Kevin Bubolz zusammen.

Neubauten derzeit im Plan

Keinen Einfluss hat die Pandemie derzeit auf die Neubauten der Serie „Leonardo“. Das erste Schiff der neuen, mittelgroßen Klasse, die für 3.000 Passagiere konzipiert ist, soll, so versichert die Werft Fincantieri, plangemäß im Sommer 2022 ausgeliefert werden. Auch die Anzahl der georderten Schiffe bleibt wie gehabt bei sechs. Damit vergrößert NCL die Flexibilität der Flotte. Je nach Zielgebiet werden Schiffe mit 2.000, 3.000 oder 4.000 Passagieren eingesetzt. (red.)