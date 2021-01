Fairbanks: Neue Online-Schulungen

Fairbanks ist eine boomende Kleinstadt mit breit gefächerter Wirtschaft mit Öl-, Gas-, Gold- und Kohleabbau sowie Militär, Tourismus und der University of Alaska als wichtigste Bausteine. Fairbanks fungiert als Tor zur Arktis, in der so genannten Polarlichtzone befindlich, gibt es hier ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Auftreten, Häufigkeit und Aktivität der Aurora. Mehr über den Bundesstaat gilt es in den nächsten Schulungen zu erfahren.

Termine:

09. Februar 2021: Land of the Midnight Sun

23. Februar 2021: FAMS Training (für Einsteiger)

16. März 2021: Aurora Capital of the World

30. März 2021: FAMS Training (für Einsteiger)

13. April 2021: Winter Wonderland

11. Mai 2021: Gateway to the Arctic 08. Juni – Basecamp to Denali

Uhrzeit: jeweils 10 Uhr

Anmeldung: https://dach-roadshow.aviarepsvirtualfairs.com