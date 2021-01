NCL lanciert neuen Agenturbereich

Unter den vier Säulen „Infos“, „Marketing“, „Buchen“ und „Kontakt“ finden die Expedienten unter anderem die neugestaltete Trainingsplattform „NCL University“ (NCLU), das Marketingportal „Marketing Headquarters“, über das Marketingmaterialien und Videos von NCL heruntergeladen werden können, sowie den direkten Zugriff auf die Buchungsmaschine „Book Norwegian“ inklusive der neuen Buchungsplattform „NCL Air“. Die Rubrik „Kontakt“ stellt die direkte Verbindung zum Sales Team von NCL her und informiert über Events und Webinare.

Buchen, Lernen, Profitieren

Mit Norwegian Central können sich Expedienten besser für das Kundengespräch vorbereiten. So erhalten sie beispielsweise eine Übersicht über alle ausstehenden „CruiseNext-Zertifikate“ ihrer Kunden, sodass sie diese gezielt kontaktieren und im persönlichen Gespräch darauf ansprechen können. Gleiches gilt für alle Gutscheine für zukünftige Kreuzfahrten (FCCs), die Kunden für ausgesetzte Kreuzfahrten oder Stornierungen im Rahmen des „Peace of Mind“-Programms von NCL erhalten haben. Die Plattform ermöglicht zugleich den direkten Zugang zu NCLs Buchungsmaschine „Book Norwegian“, mit der Expedienten nicht nur Neubuchungen anlegen, sondern auch auf bestehende Buchungen zugreifen und Kunden online einchecken können. Darin integriert ist die neue Buchungsplattform „NCL Air“, die bei der Buchung von Fly-Cruise-Paketen noch mehr Auswahl bietet.

Das neu überarbeitete Online-Schulungsprogramm „NCLU“ bietet aufgefrischte Kursinhalte, neue Leistungsstufen und ein neu konzipiertes Rabattprogramm, mit dem sich Agenten über das Erreichen der aufeinander aufbauenden Lernniveaus Rabatte von bis zu 30% auf ihre privaten Buchungen erarbeiten können. Diese sind kombinierbar mit aktuellen Promotion-Agebtoten. Darüber hinaus inkludiert Norwegian Central einen Link in das Marketingtool Marketing Headquarters, über das Expedienten alle Marketingmaterialien, Toolkits für Promotions, Videos und vieles mehr herunterladen können.

Neue Kataloge, noch mehr Europa

In den kommenden Jahren wird NCL in Europa verstärkt präsent sein: Insgesamt acht Schiffe werden in der Region positioniert. Darunter Ostsee-Abfahrten ab Warnemünde und Rostock, Kreuzfahrten ab/bis Reykjavik und im Sommer 2022 erstmals Stopps in Grönland. Im November 2021 kommen Kunden in den Genuss von neuen Kanaren-Kreuzfahrten ab Lissabon und einer noch größeren Auswahl an Mittelmeer-Kreuzfahrten. Um das neue Europaprogramm noch stärker in den Fokus zu rücken, erscheint gleichzeitig mit dem Hauptkatalog der neue Europa-Katalog im handlichen 20x20cm-Format und präsentiert ausgewählte Routen für 2021 bis 2022 inklusive exklusiver Destinationstipps. Außerdem gibt es ein neu gestaltetes Verkaufshandbuch, in dem Reisebüromitarbeiter unter anderem jetzt auch Deckpläne aller Schiffe finden. Direkter Draht zu NCL Die neue Trade-Plattform fungiert zudem als direkter Draht zum NCL Sales Team, das hier sowie in der Partners First Facebook Gruppe über alle Neuigkeiten bei NCL wie anstehende Events und Webinare auf dem Laufenden hält.

„Im Einklang mit unserer Partners-First-Philosophie war es in diesem Jahr unsere oberste Priorität, unseren Reisebüropartnern die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Das werden wir in Zukunft noch weiter verstärken. Wir sehen eine große Nachfrage nach NCL-Kreuzfahrten, erfreulicherweise auch schon für dieses Jahr, aber auch für 2022 und 2023. Wir möchten die Agenten mit den bestmöglichen Werkzeugen ausstatten, um dieser Nachfrage noch einfacher und nahtloser nachzukommen. Mit Norwegian Central haben wir alle unsere wichtigsten Tools an einem Ort zusammengeführt und das alles mit nur einem Login", sagt Kevin Bubolz, Managing Director Europe bei NCL.

Norwegian Central ist über die URL www.norwegiancentral.ncl.com verfügbar. Agenten, die bereits mit der Buchungsmaschine „Book Norwegian“ arbeiten, können sich mit ihren „Book Norwegian“-Zugangsdaten anmelden. Neuagenturen schalten über die Norwegian Central Startseite ihre Agentur frei. Alternativ kann eine E-Mail an agenturbetreuung@ncl.com gesendet werden, um sich zu registrieren.