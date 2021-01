Korean Air restrukturiert Niederlassungen in Europa

Korean Air setze dabei strategisch auf eine schlankere Organisation, die in der Lage sei, Änderungen im geschäftlichen Umfeld problemlos entgegenzuwirken und die direkte Kommunikation mit dem Hauptsitz von Korean Air in Seoul zu optimieren, so die koreanische Fluglinie in einer Presseaussendung.

Gabi Limau bleibt Ansprechpartnerin

Infolge der Umstrukturierung schließt die Airline einige Stadtbüros und integriert sie in die vier Hauptbüros in London, Paris, Amsterdam und Prag, darunter Frankfurt, Madrid, Mailand, Rom, Zürich und Wien. Reisebüros und Vertriebspartnern in Österreich stehen die Ansprechpartner in Wien nach wie vor zur Verfügung:

Gariele „Gabi“ Grivicic-Limau

Tel: +43 664 88195559

Email: gglimau@koreanair.com

Die Flughafenbüros und der Frachtbetrieb von Korean Air in ganz Europa bleiben ebenfalls unverändert. Außerdem sind die Korean Air Service Center weiterhin in verschiedenen europäischen Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Tschechisch.

Mehr digital

Korean Air hat zudem erheblich in die IT investiert, um die Customer Experience und den Komfort weltweit zu verbessern. Im vergangenen Jahr startete die Fluggesellschaft einen englischen „Chatbot“-Service, eine Artificial-Intelligence-basierte Softwareanwendung, die das ganze Jahr über rund um die Uhr mit Benutzern kommuniziert und interagiert. Darüber hinaus hat Korean Air kürzlich ihre Website sowie ihre App nutzerfreundlicher gestaltet und in neuem Design und mit neuen Funktionen online gestellt. (red)

Informationen zu Niederlassungen & Service Centern: