Geschenktipp: Niederösterreich-CARD

Die Niederösterreich-CARD kostet für Erwachsene 63 und für Jugendliche (6-16 J.) 32 EUR, eine Verlängerung ist für Erwachsene um 58, für Jugendliche um 29 EUR möglich. Kinder bis 6 Jahre kommen in Begleitung eines CARD-Inhabers gratis mit.

Marion Boda, Geschäftsführerin der Niederösterreich-CARD ergänzt: „Originelle Verpackungstipps gibt’s übrigens auch auf der Website der CARD. Erhältlich ist die Niederösterreich-CARD in unserem Online-Shop und bei vielen Verkaufspartnern. Ein Tipp für verspätete Christkindln: Unsere print@homeGutscheine für eine Niederösterreich-CARD oder eine CARD-Verlängerung lassen sich auch noch in letzter Minute ausdrucken und rasch unter den Christbaum legen! Per e-Mail an die Beschenkten weitergeleitet, ist die Übergabe auch völlig kontaktlos möglich“,