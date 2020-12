Wiener Hotels öffnen wieder zum Spezialpreis

„Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ startet von 22. Jänner bis 28. Februar 2021 mit einer „Welcome back“-Edition neu durch, dann genießen Gäste wieder ab 110 EUR für zwei Nächte die besten Hotels der Stadt. Mit dabei sind Häuser wie das Hotel Sacher, das Park Hyatt Vienna, das Grand Hotel, das Ritz Carlton Vienna, das Palais Hansen Kempinski oder das Hotel Imperial.

„Im Tourismus gibt es erste positive Zeichen für das kommende Jahr. Veranstalter und Fluglinien sprechen von steigender Reiselust. Bevor es in die Ferne geht, zahlt sich ein Besuch in Wien aus, um die Stadt in der ruhigen Jahreszeit zu entdecken. Der Jahresbeginn und die Semesterferien sind der ideale Zeitpunkt, um Wien abseits von Hektik und Menschenmengen zu erleben. Ein Besuch in weltbekannten Kulturinstitutionen lohnt besonders, wenn man sie in Ruhe genießen kann“, ist Initiator Christian Lerner (VERY Media) überzeugt.

Urlaub unter dem Weihnachtsbaum mit VIP-Geschenkservice

Die „Erlebe Deine Hauptstadt. Wien Welcome back“-Edition ist ein ideales Weihnachtsgeschenk für sich selbst und andere, gleichzeitig wird dabei die Wiener Hotellerie und andere Wirtschaftszweige wie Kultur, Gastronomie oder Handel unterstützt. Damit das Weihnachtsgeschenk noch schöner wird, gibt es zu jeder Geschenkbuchung, die bis zum 18. Dezember 2020 einlangt, die „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“-Card schon vorweg für die Beschenkten personalisiert dazu. Sie ist bis 28. Februar 2021 gültig und ermöglicht wie immer attraktive Vorteile und Rabatte bei 200 Partnern aus Gastronomie, Handel und Kultur. Außerdem öffnet sie auch diesmal wieder den Zugang zu einzigartigen Erlebnissen. Die Buchung ist auf erlebe-deine-hauptstadt.wien ab sofort möglich ein Überblick über alle Vorteils- und Erlebnispartner ist auf erlebe-deine-hauptstadt.wien/erlebnisse zu finden. Natürlich gilt auch für diese Geschenkbestellungen 100 Prozent risikolose Stornomöglichkeit und keinerlei Kosten und Gebühren bei Ausfall der Reisemöglichkeit wegen neuerlicher Covid-19-Beschränkungen.

Für jede Geldbörse das passende Angebot

In allen Paketen von „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ sind zwei Nächtigungen für zwei Personen beinhaltet. Die Preise reichen von 110 EUR bis zu 490 EUR, wobei viele Hotels noch zusätzliche Leistungen anbieten. Unter anderem erwartet die Gäste ein prickelnder Willkommensgruß von Schlumberger und ein prall gefülltes Willkommenspaket mit Geschenken von Wiener Manufakturen. Sicherheit hat Vorrang Alle teilnehmenden Hotels setzen strikte Sicherheits- und Präventionskonzepte um, die weit über die gesetzlich verordneten Covid-19-Maßnahmen hinausgehen. Selbstverständlich können sich Gäste auf eine Geld-zurück-Garantie verlassen, sollte es zu weiteren behördlichen Restriktionen kommen.

Einzigartige Erlebnisse zum Wiedererwachen der Tourismusbetriebe

Besondere Höhepunkt der „Welcome back“-Edition stellen die „Once In A Lifetime“-Erlebnisse dar, die Gästen von „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien exklusiv und kostenlos zur Verfügung stehen. Allerdings ist die Teilnahme an diesen besonderen Entdeckungen streng limitiert. Wienbesucher können sich unter anderem auf eine Führung durch den Stephansdom mit Dompfarrer Toni Faber, eine Verkostung Wiener Weine im geheimen Keller des Kultrestaurants „Zum Schwarzen Kameel“, eine Erlebnisführung durch die Scheer-Welt der traditionsreichen Schuh-Manufaktur, eine Besichtigung der Schatzkammer von Juwelier A.E. Köchert mit Pretiosen bekannter Persönlichkeiten sowie eine schmackhafte Verkostung bei Staud’s Wien freuen. Ein kulturelles „Once In A Lifetime“-Erlebnis verspricht die Führung mit Kuratorin Marianne Dobner durch die Andy-Warhol-Ausstellung im Mumok Wien.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Zu Jahresbeginn startete die Aktion „Erlebe Deine Stadt“ erstmals in Wien. Als Dankeschön des Tourismus und der Hotellerie waren Ende Jänner Menschen aus dem Großraum Wien eingeladen, die besten Hotels der Stadt kennenzulernen und die Stadt zwei Tage lang als Tourist zu erleben. Die Premiere der Tourismusinitiative, die vor 16 Jahren in Berlin (Deutschland) startete, war mit 1.500 Reservierungen ausgebucht. Für die geplante Adventsaktion konnten binnen weniger Tage über 2.000 Buchungen verzeichnet werden. Die Tourismusinitiative „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ wird von VERY Media umgesetzt und unter anderem von Big Bus, Bioweingut Lenikus, Casino Wien, Mautner Markhof, Ottakringer, Schlumberger, Staud’s Wien, Steffl Departmentstore, Vöslauer sowie Zum Schwarzen Kameel unterstützt.