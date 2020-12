Aldiana: Buchungsstart für Sommer 2021

Der Clubreiseveranstalter hat das Sommerprogramm ab sofort in den Buchungssystemen freigeschaltet und belohnt Urlauber, die sich noch bis zum Jahresende für einen Aldiana-Urlaub entscheiden, mit attraktiven Frühbuchervorteilen von bis zu 20%. Außerdem hält Aldiana Angebote für Familien und zahlreiche Neuheiten für sportliche Gäste und Feinschmecker bereit.

Frühbucher-& Familienangebote

Noch bis 31. Dezember 2020 können sich Kunden im Aldiana Club Costa del Sol, in den Resorts auf Fuerteventura, Kreta und Djerba sowie in den drei Clubs in Österreich 20% auf den Hotelpreis sichern. Für den Aldiana Club Andalusien und den Aldiana Club Calabria winken 15% Ermäßigung.

Einzige Voraussetzung: Der Aufenthalt beträgt in den Strandclubs mindestens sieben und in den österreichischen Resorts mindestens vier Nächte.

Außerdem bietet Aldiana auch im Sommer 2021 attraktiven Konditionen für Familien. In vielen Strandclubs übernachten Kinder bis fünf Jahre – im Aldiana Club Djerba Atlantide sogar bis 14 Jahre – kostenfrei im Zustellbett, in einigen Clubs gilt dies sogar für die gesamte Saison. Stark macht sich der Clubreiseveranstalter aber nicht nur für die Kleinen, sondern auch für junge Erwachsene. Gäste im Alter von 18 bis 30 Jahren erhalten bei einer Buchung von mindestens sieben Nächten eine Ermäßigung von 200 EUR pro Woche.

Ausgeweitet wird das Betreuungsangebot im kommenden Sommer im Aldiana Djerba Atlantide: Dort werden dann auch Babys liebevoll umsorgt.

Neuigkeiten, Highlights & Events

Für sportliche Gäste hält Aldiana mit dem Unique Fußballcamp und dem FIT FOR FUN Laufcamp mit Power & Soul zwei neue Formate im kommenden Sommer bereit. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Radfans: Die „Tour d’Aldiana“, zu der der österreichische Skiflug-Weltmeister Andi Goldberger einlädt, wird im Juni 2021 nachgeholt. Im September kommen dann Feinschmecker in den drei österreichischen Clubs bei der Tour de Gourmet voll auf ihre Kosten.

Auch für Musikfans gibt es Neuigkeiten: Wer sich schon immer einmal selbst ans Mischpult stellen wollte, kann dies im kommenden Jahr bei den neuen DJ Workshops in verschiedenen Aldiana Clubs tun. Außerdem wird Max Giesinger sein Konzert, das er in diesem Jahr wegen der Pandemie verschieben musste, am 30. September 2021 exklusiv für Aldiana-Gäste im Club Fuerteventura nachholen.

Neue Umbuchungs- und Stornobedingungen

Für alle Neubuchungen bis zum 31. Jänner 2021 mit Reisedatum bis zum 31. Oktober 2021 hat Aldiana die Umbuchungs- und Stornierungsregeln geändert. Eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung kann somit bis maximal 14 Tage vor Reisebeginn der ursprünglich gebuchten Reise erfolgen. Dies gilt sowohl bei Eigenanreise, als auch für Flugreisen. Ausgenommen von den Regeln sind Buchungen von dynamischen Produkten. (red)