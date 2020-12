Virtuelle Enter21-Konferenz zu E-Tourismus und Nachhaltigkeit

Das digitale Event findet vom 19. bis zum 21. Jänner 2021 unter dem Titel Entwicklungschancen und Herausforderungen in einer unberechenbaren Welt – Change – Future – Matters – statt. Im Fokus der Veranstaltung stehen dabei aktuelle Forschungsergebnisse zu E-Tourismus und Nachhaltigkeit sowie Perspektiven für die Reisebranche nach der Covid-19-Krise.

Virtuelles Austausch- und Diskussionsforum

Die globale Konferenz wird alljährlich von der International Federation for IT and Travel & Tourism, ifitt, organisiert und richtet sich an ifitt-Mitglieder, Forschungsinstitute, Hochschulen sowie alle interessierten Treiber und Mitarbeiter der Travel-IT Firmen weltweit.

"Traditionell veranstalten wir die Enter-Konferenz, um unsere aktuellen Forschungsergebnisse zu teilen. Wir diskutieren, wie Technologie eingesetzt werden kann, um positive Auswirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft im Reise- und Tourismusbereich zu maximieren. An dieser Tradition werden wir auch bei der 28. Enter-Konferenz festhalten, denn es gibt spannende Entwicklungen, über die wir uns mit den Teilnehmern austauschen wollen“, erläutert Prof. Claudia Brözel, Overall-Chairwoman der Enter21-eConference.

Insgesamt sind für die dreitägige Veranstaltung bisher 20 Expertenvorträge, 51 Research-Paper-Präsentationen und verschiedene Workshops geplant. Die Forschungspapiere sind dabei in fünf große Themenbereiche unterteilt:

Auswirkungen von COVID-19 auf den E-Tourismus

Technologien im E-Tourismus

Reiseverhalten und -Erfahrungen von Touristen

Marketing und Management in der Tourismusindustrie

Governance, Nachhaltigkeit und Bildung.

Das detaillierte Programm steht auf der Enter21-Webseite zur Verfügung.

Nähere Informationen & Early-Bird-Angebot: Die Konferenz ist in englischer Sprache. Die Präsentationen stehen allen Teilnehmern nach der Konferenz noch bis April 2021 zur Verfügung.

Tickets für die Konferenz kosten im Early-Bird-Angebot bis 12. Dezember 2020 ab 195 EUR (netto) und umfassen eine einjährige Mitgliedschaft bei ifitt.

Anmeldung hier.

