UNESCO erklärt Porto Santo zum Biosphärenreservat

Seit dem 28. Oktober 2020 darf sich die Insel Porto Santo offiziell als von der UNESCO klassifiziertes Biosphärenreservat ausweisen. Die kleine Schwesterinsel Madeiras ist Heimat zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, darunter die vom Aussterben bedrohte Mönchsrobbe.

Zudem wurden zwei Hotels auf Porto Santo im Rahmen der World Travel Awards am 2. November 2020 als bestes Inselresort sowie bestes All-inclusive-Resort Europas ausgezeichnet.

Zweites Biosphärenreservat des Archipels

Porto Santo ist bereits das zwölfte UNESCO-Schutzgebiet Portugals und das Zweite in Madeira. Das Biosphärenreservat der Insel umfasst dabei Gebiete sowohl an Land als auch im Meer. Zahlreiche der mehr als 1.600 Taxa, also Gruppen von Lebewesen, die die Insel zählt, und insgesamt 15 Pflanzenarten existieren einzig auf dem 42-Quadratkilometer großen Eiland.

Mit der Aufnahme in das Netzwerk der Biosphärenreservate würdigt die UNESCO Bemühungen von Gemeinden, Regionen und Ländern menschliche Aktivitäten in Einklang mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt zu bringen.

World Travel Awards 2020

Nur kurze Zeit nach der UNESCO-Klassifizierung wurde dem Archipel Madeira eine weitere Ehre zuteil: Der „Oscar der Reisebranche“, der World Travel Award, ging zum siebten Mal an die Urlaubsinsel im Atlantik.

In der Zeremonie, die in diesem Jahr erstmalig virtuell stattfand, konnten sich zudem zwei Hotels auf Porto Santo behaupten: So wurde das Vila Baleira Resort als Europas führendes Inselresort sowie das Pestana Porto Santo All Inclusive als Europas bestes All-inclusive-Resort ausgezeichnet. (red)