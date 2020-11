Malediven: Covid-19-Testanlage auf der Insel Dharavandhoo

Die Covid-19-Testanlage, die in Kooperation von The Nautilus Maldives und Milaidhoo Island auf der Insel Dharavandhoo im Baa-Atoll entstand, wurde am 10. November eröffnet. Damit haben sowohl Besucher der umliegenden Resorts als auch die lokale Bevölkerung ab sofort die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Gäste von The Nautilus können sich direkt auf dem Insel-Resort testen lassen und erhalten das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden.

Teststation, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen

Dharavandhoo ist vom Luxus-Resort The Nautilus nur 15 Minuten mit dem Speed-Boat entfernt. Zusätzlich zur Teststation hat The Nautilus auch die Erweiterung des bestehenden Gesundheitszentrums auf der Insel Dharavandhoo unterstützt. Somit ist die Insel unabhängig von anderen Einrichtungen und bietet Einheimischen und Touristen die Möglichkeit zum Test.

Breits vor der Wiedereröffnung hat The Nautilus seine Reinigungs- und Hygieneprotokolle aktualisiert und den Richtlinien der WHO angepasst. Das gesamte Team von The Nautilus wurde ausführlich geschult und informiert, so dass die Gäste einen geschützten und sicheren Urlaub erleben können.

Zusätzlich hat die Insel einen eigenen Guide für die Gäste entwickelt, der hier zur Verfügung steht, um genau die Maßnahmen hervorzuheben, die in den verschiedenen Bereichen ergriffen wurden, um einen sicheren, und komfortablen Urlaub zu gewährleisten.

Hier ein Video zu den Sicherheitsvorkehrungen von The Nautilus. (red)