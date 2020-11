Silversea Cruises: Erste Einblicke in Silver Moon

Nachdem Silversea Cruises am Freitag, dem 30. Oktober 2020, das neue Schiff von Fincantieri in Ancona, Italien, übernommen hat, gibt es heute erste Einblicke in das Interieur von Silver Moon - das neunte Schiff in der Ultra-Luxus-Flotte der Kreuzfahrtlinie.

Barbara Muckermann, Chief Marketing Officer von Silversea, präsentiert den Zuschauern dabei in fünf virtuellen Schiffstouren, die Veranstaltungsorte, öffentlichen Bereiche, Restaurants und Suiten der neuen Silver Moon.

1. Video: Vorstellung der Silver Moon

Im ersten Video stellt Muckermann die Hauptmerkmale des Schiffes sowie die Unterschiede zur Silver Muse vor.

2. Video: S.A.L.T

Im nächsten Video präsentiert Muckermann das einzigartige Programm Sea And Land Taste S.A.L.T., das sein Debüt an Bord der Silver Moon geben wird.

3. Video: Öffentlichen Bereiche

Das Interior der Silver Moon ist dem der Silver Muse in einigen Bereichen sehr ähnlich. Andere Räumlichkeiten wie die Dolce Vita Lounge, die Connoisseur's Corner, das Pooldeck sowie das Spa- und Fitnesscenter wurden umfassend neu gestaltet.

4. Video: Suiten

Die Silver Moon bietet Platz für 596 Gäste in 298 eleganten Suiten, von denen 96% über einen Balkon verfügen. Die geräumigen Suiten des Silver Moon sind mit elegantem Dekor, hochwertigen Materialien und luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet und profitieren von einem der höchsten Raum-zu-Gast-Verhältnisse aller Luxus-Kreuzfahrtunterkünfte.

5. Video: Restaurants

An Bord von Silver Moon können Reisende acht Restaurants nutzen - jedes mit eigenen Konzept. Die beliebten Restaurants Atlantide und Kaiseki auf Deck 4 genau wie das charakteristische Restaurant La Dame auf Deck 8 wurden umfassend überarbeitet und bieten künftig noch mehr Gästen Platz.

(red)