The Unbound Collection bei Hyatt: Martkeintritt in DACH-Länder

Mit The Wellem in Düsseldorf lanciert Hyatt seine The Unbound Collection in den deutschsprachigen Märkten.

Das gestern eröffnete Luxus-Boutique-Hotel The Wellem im zentralen Düsseldorfer Andreas Quartier ist die erste Niederlassung der Luxusmarke „The Unbound Collection By Hyatt“ in Deutschland. Die Marke steht für einzigartige Hotels, die in ihrer Art unterschiedlich sind und ihre eigenen Service-Philosophien vertreten. Auch architektonisch heben sich die Häuser voneinander ab. Bis November firmierte The Wellem als erstes „Hyatt House" in Europa.

„Wir denken heute schon an die Zukunft und investieren mit unserem Re-Branding unseres Hauses zu einem Unbound Collection by Hyatt Hotel bereits in ein außergewöhnliches und individuelles Hotelerlebnis für den Gast von Morgen“, erläutert Till Westheuser, General Manager von The Wellem.

All Suite-Hotel

The Wellem ist das bislang einzige All Suite-Hotel in Düsseldorf und verfügt über 102 großzügige Studios und Suiten, unterteilt in sieben Kategorien. Alle Studios und Suiten sind mit Originalkunstwerken von international bekannten Künstlern bestückt. Für kulinarischen Genuss sorgen drei Restaurants, die je nach Geschmack Gerichte der deutschen Küche kredenzen oder auch Highlights der Gastronomie rund ums Mittelmeer.

The Unbound Collection by Hyatt fasst einzigartige Hotels zusammen, die sich durch ihre Umgebung, ihren Stil, ihre Architektur oder sonstige Besonderheiten auszeichnen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie nichts gemeinsam haben, außer den Markennamen und ihren Gästen reichlich Inspiration bieten wollen. Die vollständige Liste der Hotels ist hier zu finden. (red.)