Stuhleck: Für Saisonstart gerüstet

Das genaue Datum des Saisonbeginns wird unter www.stuhleck.at veröffentlicht.

Skiopening von 10. bis 13. Dezember 2020

Das traditionelle Skiopening wird heuer coronabedingt zur „Promi-Schnitzeljagd“. Am Freitag, den 11.12. kann man die neuesten Ski-Modelle kostenlos bei den Skiverleihen testen und der Ski- & Snowboardtest von Hangloose wird voraussichtlich am Samstag, den 12. Dezember stattfinden. Außerdem findet am 12. auch der letzte Termin des Bergadvents statt. Am 13. Dezember gibt es die Möglichkeit, Pistenspaß einmal anders zu erleben – und zwar mit einem gratis Skibike-Test.

Corona-Schutzmaßnahmen

Das Skigebiet hat alle Vorbereitungen getroffen, um auch unter den vorherrschenden besonderen Umständen allen Gästen unbeschwertes Skivergnügen zu bieten. Das Abstandhalten und obligatorische Tragen eines Mund-Nasenschutzes in den Anstellbereichen auf den Liften ist ein wichtiger Beitrag dazu, die Sicherheit aller hoch zu halten. Darüber hinaus sorgen zusätzliche Maßnahmen wie regelmäßige Oberflächendesinfektion an den Liftanlagen sowie Gästeleitsysteme und an den Kassen bereitgestellte Schlauchschals dafür, den Freiluftsport Skifahren noch sicherer zu gestalten. Die Sicherheitsmaßnahmen werden laufend erweitert.

Bergadvent und Specials

Wenn es die behördlichen Maßnahmen zulassen, findet der Bergadvent beim Panoramarestaurant W11 auch heuer wieder statt. Beim höchstgelegenen Christkindlmarkt der Steiermark erwarten die Besucher - mit oder ohne Ski - funkelnder Lichterglanz, Bratapfelduft, Weihnachtsklänge, Kunsthandwerk und verschiedenste Köstlichkeiten. Für Kinder ist die Auf- und Abfahrt mit der Stuhleck- und Weißenelfbahn (ohne Wintersportgerät) gratis.

Termine: 28.11, 6.12 und 12.12.2020 jeweils von 11.00 bis 20.00 Uhr

Das Stuhleck bietet gerne auch maßgeschneiderte Tagesprogramme an. Ob Skirennen, Schneemobilfahren auf eigenem Parcours oder spezielle Kulinarikangebote direkt beim Veranstaltungsbereich – wir kreieren für jeden Anlass das passende Rahmenprogramm! Mehr Infos unter www.stuhleck.com/go/B2B-Events (red)