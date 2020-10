Celebrity Cruises: Neuer Online-Hub

Das erweiterte Hub bietet Zugang zu Markenwebsites, Verkaufs- und Marketing-Tools, Schulungen und Lernmöglichkeiten sowie wertvolle, auf Agenten zugeschnittene Angebote. Zu den maßgeschneiderten Funktionen gehören ein neuer Regionalfilter für den schnellen Zugriff auf alle aktuellen Updates, eine dynamische Homepage mit maßgeschneiderten Inhalten und ein schneller Zugang zum Buchungstool.

„Wir freuen uns, unser äußerst erfolgreiches Agententool Celebrity Central zur Unterstützung unserer Reisepartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorzustellen. Die neue Plattform unterstreicht unser Engagement, Agenten in der gesamten CEMEA-Region zu unterstützen, um sie mit Information über Celebrity Cruises an einem Ort zu versorgen. Dies ist nur eine der neuesten Entwicklung im Rahmen unserer Wachstumsstrategie, die allen Reisepartnern mit den besten Ressourcen ausstatten, um Luxusreisen mit Celebrity Cruises zu verkaufen",