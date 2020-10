Busreisen in Zeiten von Corona

In einer Gemeinschaftsaktion organisierten Kerschner Reisen / Mostviertel, die Landesgalerie Niederösterreich, das Kremser Stadtmarketing und die IPP Hotels einen Ausflug nach Krems. Teilgenommen an der Tour hatten 50 Vereins-Obleute aus dem Mostviertel.

„Es ist wichtig zu zeigen, dass Reisen mit dem Bus in diesen Zeiten möglich ist. Unsere Fahrer sind auf diverse Maßnahmen geschult, Plätze sind zugewiesen und alle Gäste richten sich danach,“ erklärt Richard Kerschner, Juniorchef von Kerschner Reisen.

Am Programm standen ein Besuch des arte Hotels Krems / IPP Hotels, ein individueller Rundgang in der Landesgalerie Niederösterreich mit Elisabeth Zettl. Die Attraktionen der Stadt Krems zeigte Michael Biedermann vom Stadtmarketing bei einem Glas Kremser Wein. „Uns ist wichtig, Krems als Ganzjahresdestination auch für diese Zielgruppe zu präsentieren“, so Michael Biedermann. (red.)