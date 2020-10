Happy Birthday, AIDA!

Am 17. Oktober 2005 ging AIDA in Österreich mit einer eigenen Niederlassung an den Start. Damals mit dabei waren unter anderem „Birdy“ Pelikan, Nicole Glöckl und Josi Kern.

Premiere im Palazzo

Am 17. Oktober 2020 hatte AIDA in Wien gleich doppelten Grund zum Feiern: Der Neustart der AIDAblu in Italien fiel genau auf den 15. Geburtstag des Wiener Büros. Am 17. Oktober 2005 fand die Premierenveranstaltung von AIDA Österreich mit knapp 300 Partnern aus Vertrieb und Presse im Palazzo Wien statt.

tip-online gratuliert ganz herzlich! (red.)