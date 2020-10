atb: Virtuelle Vernetzung

Am 21. Oktober trafen im Rahmen der atb.virtual.2020 über 600 internationale Einkäuferinnen und Einkäufer aus 35 Ländern und österreichische Aussteller - von Incoming-Unternehmen, Bergbahnen, Convention-Betrieben, Hotels, Kultureinrichtungen bis hin zu Wirtschaftspartnern und regionalen Tourismusorganisationen aufeinander.

„Neben der Kontaktpflege war es uns besonders wichtig, den internationalen Einkäufern das breite Spektrum an Tourismusangeboten wieder in Erinnerung zu rufen, damit sie Österreich neu entdecken können und sich an unsere verantwortungsvollen Gastgeber erinnern" erklärt Florian Größwang, Bereichsleiter Partner Management in der Österreich Werbung.

atb 2020. Weltweit. Virtuell.

Die atb.virtual.2020 gliederte sich heuer in drei Themenbereiche: Dem sales.marketplace, experience.austria und feel.austria. Auf dem sales.marketplace konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Matchmaking-Tool die idealen Gesprächspartner für Verkaufsgespräche finden und kontaktieren. Per Klick auf experience.austria, hatten die internationalen Einkäuferinnen und Einkäufer die Möglichkeit, Österreichs neue Tourismusangebote im Zuge von virtuellen Touren und (360-Grad-)Videos zu entdecken. Auf feel.austria gab es zahlreiche Live-Events wie ein Ski-Genuss in Tirol am Gletscher, Maxi Blahas Kunst-Performance im Belvedere, aber auch Live-Cooking zu erleben. Während des virtuellen Messetages begab sich Christian Clerici in einem E-Auto auf eine Tour durch Österreich und ging in Interviews mit verschiedensten Gesprächspartnern wie Paul Blaguss (Unternehmer), Barbara Linke (Gästeservice Donau Niederösterreich, Austria Guide) und Frank Dumeier (CEO WEB Windenergie AG) der Frage nach, wie die Zukunft des Reisens aussehen könnte.

Ebenso auf dem Programm: Eine spannende Podiumsdiskussion zu Österreichs Sicherheitsmaßnahmen und Herausforderungen für die kommende Wintersaison mit Top-Branchenvertreterinnen und Branchevertreter aus Hotellerie, Gastronomie, Freizeit und Veranstaltungen wie der WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, der Co-Founderin der Vollpension Julia Krenmayr, dem Geschäftsführer der Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH sowie kürzlich ernannten BÖTM-Präsidenten Mathias Schattleitner, dem Leiter der Strategie und Entwicklung der Schönbrunn Group Florian Felder, dem Leiter der Niederösterreichische Bergbahnen – Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Markus Redl und der Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureaus Michaela Schedlbauer-Zippusch.

"Die aktuelle Situation ist für unsere gesamte Branche äußerst herausfordernd. Das Wort „Krise" kann einerseits Gefahr aber auch eine Chance darstellen. Wenn wir zusammenhalten und achtsam miteinander umgehen, können wir als Branche noch stärker als zuvor zurückkehren und uns auf die großen Chancen konzentrieren, die vor uns liegen“, ist sich Größwang sicher.

Fotos sowie Videos des Events finden Sie HIER. (red)