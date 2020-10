alltours: im Winter nach Kuba

Die Verbindungen werden pünktlich zum Start des Winterflugplans immer dienstags, freitags und samstags angeboten. Auf Kuba wartet eine große Hotelauswahl in direkter Strandlage auf die Urlaubsgäste. Die 4- bis 5-Sterne-Häuser befinden sich in den Ferienregionen Varadero, Santa Maria und Holguin.

alltours auf Kurs

Eine Woche Karibikfeeling im 4-Sterne-Hotel all inklusive direkt am weißen Sandstrand von Varadero gibt es bereits für 992 EUR pro Person. Die Wintersaison von November bis April gilt bei den Urlaubern als die beliebteste Reisezeit, um die schönste Seite der Karibikinsel zu genießen. Es herrschen Temperaturen von durchschnittlich 29 bis 31 Grad. An den Traumstränden lässt es sich angenehm entspannen und das türkisblaue Meer lädt mit 27 Grad zum Baden ein. Auf Nachfrage beim Veranstalter gibt es eine Grundprovision ab der ersten Buchung von 10 %. Auf Buchungen mit allsun Hotels gibt es bis zu 0,5 % allsun Bonus zusätzlich. In der Spitze sind bis zu 14 % Provision pro Buchung möglich. Es gibt keinen Vorjahresvergleich. Es gibt auch keinen Unterschied in der Provision zwischen Klassik und Dynamik, und sämtliche Reiseumsätze von alltours, alltours-x und byebye sind provisionsrelevant. (red)