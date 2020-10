Ponant: Winterfahrplan bringt viel Sonne

Die idyllischen Inseln der Seychellen können die Gäste an Bord der Le Champlain entdecken. Im Herzen der Inner Islands dieses paradiesischen Archipels stehen beispielsweise Besuche der Insel Curieuse, bekannt für ihr Land in rötlichen Tönen und die dort lebenden Aldabra-Schildkröten, sowie der Inseln Aride und Praslin auf dem Plan.

Emirate und Karibik

Die Route zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf offenbart die Schätze der Wüste der arabischen Halbinsel. Von der faszinierenden und futuristischen Stadt Dubai aus geht es für die Gäste an Bord der Le Jacques-Cartier nach Abu Dhabi, die expansive Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Ein Halt im Naturschutzgebiet der Insel Sir Bani Yas steht ebenso auf dem Fahrplan, wie Stopps in Doha und Khasab, dem Tor zum prachtvollen „Fjordparadies Arabiens“.

Die natürlichen Schätze der Karibik entdecken die Gäste an Bord der Le Bougainville, zwischen paradiesischen Stränden, prächtigen Unterwasserlandschaften und dem entspannten kreolischen Lebensstil. Von Fort-de-France aus geht es zuerst zur wilden und ungezähmten Küste von Bequia. Nach einem Stopp auf der Insel Mayreau führt die Route weiter zum Archipel von St. Vincent und die Grenadinen. Auch Halts auf Sandy Island und St. Lucia mit seinen berühmten Pitons, zwei majestätische Felsgipfel, gehören zu dieser Kreuzfahrt.

Sorgenfrei reisen

Für alle Neubuchungen mit Abfahrt bis zum 31. Oktober 2021 wurden flexible Buchungsbedingungen eingeführt. Gäste können ihre Kreuzfahrt bis 30 Tage vor Abfahrt ohne Angabe von Gründen kostenfrei stornieren und haben die Wahl zwischen Guthaben und Rückerstattung. Zudem habe die Sicherheit der Gäste sowie der Crew, ob an Bord oder an Land, für Ponant oberste Priorität. Zu diesem Zweck sei ein verschärftes Hygieneprotokoll in enger Zusammenarbeit mit Fachärzten erarbeitet worden. Die strengeren Schutzmaßnahmen würden eine vollständige Bandbreite von technologischen, auf den Menschen und die Ausstattung angepasste Maßnahmen umfassen. Zudem werden bei Ponant alle an Bord befindlichen Personen zu 100% vor Beginn der Kreuzfahrt getestet, heißt es in der Presseaussendung der Reederei. Neben strengeren Hygienemaßnahmen an Bord muss jeder Gast bei der Einschiffung einen negativen PCR-Test vorweisen.

Versicherung inkludiert

Ab sofort gelte auch: Im Falle eines positiven COVID-Tests seien die Gäste auch während des Aufenthalts abgesichert, so Ponant. Diese Versicherung ist bereits im Reisepreis inkludiert und beinhaltet Repatriierungskosten sowie Behandlungs- und Unterbringungskosten. Auch alle Crewmitglieder werden regelmäßig Tests unterzogen.

Preisbeispiele

Die Reise „Paradiesische Schätze der Karibik“ vom 28. November bis 6. Dezember 2020 ab/bis Fort-de-France an Bord der Le Bougainville kostet bei Doppelbelegung in einer Deluxe Kabine ab 3.320 EUR pro Person (inkl. Flüge ab/bis Paris und Transfers in Fort-de-France).

Die Reise „Schätze des Arabischen Golfs“ vom 5. bis 13. Dezember 2020 ab Maskat/bis Dubai an Bord der Le Jacques-Cartier ist bei Doppelbelegung in einer Deluxe Kabine ab 3.760 EUR pro Person buchbar.

Die Reise „Highlights der Seychellen“ vom 8. bis 16. Dezember 2020 ab/bis Victoria, Mahé an Bord der Le Champlain kostet bei Doppelbelegung in einer Prestige Kabine ab 3.830 EUR pro Person. Die angegebenen Preise unterliegen besonderen Anwendungsbestimmungen und basieren auf der Auslastung der Schiffe. (red)