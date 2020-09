tip-Destinationsumfrage: Malediven

Nachdem der Präsident der Malediven, Seine Hoheit Ibrahim Mohamed Solih, die Öffnung der Grenzen für internationale Touristen für den 15. Juli ankündigte, gab die Maldives Marketing & Public Relations Corporation (MMPRC) bekannt, dass Reisende ab dem 4. September 2020 einen negativen COVID-19 Test bei der Einreise vorlegen müssen. Das Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein, ebenfalls nötig für die Einreise ist eine bestätigte Buchung einer Unterkunft auf den Malediven. Auf Anfrage hat tip folgenden Kommentar zur aktuellen touristischen Lage aus den Reihen der MMPRC erhalten:

"Trotz der momentanen und allgemeinen Verunsicherung von Reisen zu außereuropäischen Destinationen verzeichnen wir im Gegensatz zu anderen Zielgebieten eine erhöhte Nachfrage für die Malediven. Diese zeigt sich vor allem im 4. Quartal und in den Vorausbuchungen für 2021. Aufgrund des 'Robinson-Crusoe-Gefühls' und der Unterbringung der Gäste – insbesondere in einzeln gelegenen Wasservillen oder Strandhäusern – bevorzugen Gäste derzeit die Malediven. Dabei kommt das Konzept der Destination 'one island, one resort Regel' perfekt bei Reisenden an, da sie in den meisten Fällen in ihrer eigenen Villa wohnen und sich der Großteil der Restaurants und Bars am Strand befindet und sie zu allen Seiten offen sind. Die maledivische Regierung kontrolliert ihre strenge Auflagen zur Wiedereröffnung der Resorts regelmäßig. Darüber hinaus kommunizieren die Malediven transparent ihre Einreisebedingungen – und das hilft Reisenden bei ihrer Planung enorm.