Türkei: Verschärfte Maskenpflicht

Bis vor kurzen galt das Tragen des Mund-Naschen-Schutzes vor allem auf Marktplätzen, in Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und an öffentlichen Bereichen größerer Städte. Nun müssen Einheimische und Touristen in allen 81 Regionen praktisch überall im Freien, so auch an Stränden, in Parks oder in Picknick-Zonen eine Maske tragen.

Sicherer Tourismus

Die Republik Türkei ist eines der diszipliniertesten aber auch erfolgreichsten Länder im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Die Observationsperiode begann bereits in einem frühen Stadium und das Land verzeichnet nach wie vor nur wenige positive Fälle. In Zusammenarbeit mit anderen Ministerien hat das Ministerium für Kultur und Tourismus ein Zertifizierungsprogramm „Sicherer Tourismus“ entwickelt. Dieses besteht aus vier Hauptsäulen: Gesundheit und Sicherheit von Passagieren, Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Maßnahmen in den Einrichtungen und Maßnahmen in Transportfahrzeugen. Für Hotels mit über 50 Zimmern ist die Teilnahme verpflichtend. Renommierte technische Prüforganisationen, darunter TÜV Österreich, waren am Zertifizierungsverfahren des Maßnahmenkatalogs beteiligt, den das Tourismusministerium auch für Reisebusse, Personal und Reisende erstellt hat. (red)