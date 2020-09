Rax-Seilbahn wieder in Betrieb

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich musste aufgrund einer Störung der Antriebselektronik kurzzeitig den Betrieb einstellen. Die Probleme sind mittlerweile behoben: Die erste Seilschwebahn Österreichs setzt sich ab heute wieder täglich in Bewegung.

In die Berge anstatt ans Meer

Trotz herausfordernden Zeiten blickt die Rax-Seilbahn auf eine zufriedenstellende Sommerbilanz: Von Juli bis August 2020 wurden rund 56.000 Beförderungen (ein Minus von 15%) verbucht. "Ein Ergebnis, das natürlich hinter dem Vorjahresniveau liegt, aber Mut und Hoffnung gibt“, so Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfeggers Raxalpen Resorts. Neben dem einzigartigen Natur- und Bergerlebnis sowie der leichten Erreichbarkeit der Raxalpe, seien es die neuen Zusatzangebote wie „Park 'n' Camp“ oder das Restaurant „Am Wasserwerk“, die zur positiven Entwicklung beitragen würden. Auffallend sei laut Scharfegger außerdem ein immer jünger werdendes Publikum: „Die Hotellerie und Gastronomie hat bei uns ein kräftiges Plus hingelegt und die Menschen nehmen sich mehr Zeit für den Genuss."

Rax-Herbstausblick: Früher kommen, länger bleiben

Gäste der Rax-Seilbahn profitieren im Herbst von einer verstärkten Frequenz bei den Berg- und Talfahrten, die bequem mit dem innovativen Online-Tool der Rax-Seilbahn buchbar sind. Scharfegger: „Früher kommen, länger bleiben – so können unsere Gäste das reichhaltige Berg- und Naturangebot in vollen Zügen genießen. Das gilt auch für den Herbst, dem Höhepunkt der Wandersaison.“ (red)