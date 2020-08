Interhome: Ferienhausurlaub in Österreich im Spätsommer

Annis Nest (3 Sterne) in der Ramsau am Dachstein in der Steiermark: eine gemütliche Wohnung für zwei Erwachsene und zwei Kinder in zentraler und doch ruhiger Lage. Die Wandergebiete des Dachsteins liegen direkt vor der Haustüre.

www.interhome.at/oesterreich/steiermark/ramsau-am-dachstein/ferienwohnung-annis-nest-at8972.20.1/

Preisbeispiel: Anreise 5. September 2020 für eine Woche 605 EUR (inkl. Endreinigung, Bett- und Toilettenwäsche, Parkplatz und Kurtaxe).

Ferienhaus Weissenbach (4 Sterne) in Strobl im Salzkammergut: Hier finden bis zu sechs Personen und ein Hund bequem Platz. Das Haus liegt direkt am Waldrand und am Bach, den Gästen steht ein großer Garten samt Tischtennistisch, Liegewiese, Pergola, Grill und Feuerstelle zur Verfügung.

www.interhome.at/oesterreich/salzkammergut/strobl/ferienhaus-weissenbach-at5350.250.1/

Preisbeispiel: Anreise 12. September 2020 für eine Woche 1.084 EUR.

Mobilehome „Draucamping” (3 Sterne) in Kärnten für bis zu vier Personen und ein Haustier. Die neuen Mobilehomes in der kleinen Ferienanlage „Draucamping“ liegen direkt am Fluss. Gäste genießen freien Eintritt in das nur wenige Gehminuten entfernte „Walderlebnisbad" Sachsenburg, außerdem gibt es geführte Wanderungen und Mountainbike-Touren.

www.interhome.at/oesterreich/kaernten/sachsenburg-drautal/ferienhaus-draucamping-at9751.10.1/

Preisbeispiel: Anreise 30. August 2020 für eine Woche 461 EUR. (red)