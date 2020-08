Qatar Airways: Weltweite Nummer 1

Die Daten des Luftverkehrsverbandes (IATA) vom Juni bestätigen die Position von Qatar Airways als führende internationale Fluggesellschaft während dieser Krise. Sie befördert mehr Passagiere und Fracht als jede andere Fluggesellschaft, um den Wiederaufbau des internationalen Reiseverkehrs und der lebenswichtigen globalen Lieferketten zu unterstützen. Die über 1,25 Milliarden Passagierkilometer (RPK) im Juni, machten 8,1 Prozent des globalen Marktes aus, was über 50 Prozent mehr ist als der nächste Wettbewerber verzeichnen konnte. Die Fluggesellschaft hat zudem eng mit Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um über 360 Charter- und Zusatzflüge durchzuführen.

"Der Betrieb von Qatar Airways ist nicht von einem bestimmten Flugzeugtyp abhängig. Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Reise-Nachfrage hat die Fluggesellschaft beschlossen, ihre Flotte von Airbus A380 am Boden zu halten, da es weder wirtschaftlich noch ökologisch vertretbar ist, ein so großes Flugzeug auf dem derzeitigen Markt zu betreiben. Die Flotte der Fluggesellschaft mit 49 Airbus A350 und 30 Boeing 787 ist die ideale Wahl für die strategisch wichtigsten Langstreckenrouten nach Amerika, Europa und in den asiatisch-pazifischen Raum", kommentiert Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker.

Sicherheitsmaßnahmen an Bord

Zu den Sicherheitsmaßnahmen an Bord für Passagiere und Kabinenpersonal gehören die Bereitstellung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für das Kabinenpersonal sowie ein kostenloses Hygiene-Kit und Einweg-Gesichtsschutz für die Passagiere. Business Class-Passagiere in Flugzeugen, die mit der Qsuite ausgestattet sind, können die verbesserte Privatsphäre genießen, die dieser preisgekrönte Business-Sitz bietet, einschließlich verschiebbarer Sichtschutzwände und der Möglichkeit, einen 'Do Not Disturb (DND)'-Indikator zu verwenden.

Gesicherte Flugtickets

Um sicherzustellen, dass Reisende ihre Reise in aller Ruhe planen können, hat die Fluggesellschaft ihre Buchungsrichtlinien erweitert, um ihren Passagieren noch mehr Auswahl zu bieten. Die Fluggesellschaft wird unbegrenzte Datumsänderungen erlauben, und die Passagiere können ihr Reiseziel so oft wie nötig ändern, wenn es innerhalb von 5.000 Meilen vom ursprünglichen Zielort liegt. Die Fluggesellschaft berechnet für Reisen, die vor dem 31. Dezember 2020 abgeschlossen werden, keine Tarifdifferenzen; danach gelten die Tarifbedingungen. Alle Tickets, die für Reisen bis zum 31. Dezember 2020 gebucht werden, sind ab dem Ausstellungsdatum zwei Jahre lang gültig. (red)