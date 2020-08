DTM – neue digitale Plattform für die Reisebranche

Der DTM soll Destinationen, Veranstalter, Travel Agents und Journalisten unter einem digitalen Dach zusammenführen, ganz nach dem Motto „Meet online – travel offline“. Premiere für die neue Plattform ist am 5. November 2020. BZ.Comm, ein Spezialist für Tourismus-PR und Destinationsmarketing mit Sitz in Frankfurt, bezeichnet sich als „erste Agentur der Branche, die ihren Kunden aus der Tourismusindustrie eine vergleichbare B2B-Lösung anbietet“.

„Wir müssen uns der neuen Realität stellen und neu denken. Wir brauchen neue Ideen, neue Formate, die sich trotz der räumlichen Distanzen „warm“ anfühlen und einen persönlichen Austausch fördern. Mit dem DTM übersetzen wir viele essenzielle Elemente der realen Welt in die virtuelle. Damit möchten wir die Zukunft unserer Branche konstruktiv und zukunftsweisend mitgestalten“, erklärt Sven Meyer, Geschäftsführer BZ.COMM.

In virtuellen Messehallen und an real anmutenden Ständen treffen sich Aussteller und Fachbesucher. Künstliche Intelligenz hilft dabei, den Messeauftritt und -besuch zu organisieren.

Digital und persönlich

Die virtuellen Stände der Aussteller können im Design der jeweiligen CI gestaltet werden. Die Stände sind je nach Veranstaltung und Termin geschlossen oder geöffnet und können von Besuchern per Mausklick betreten werden. Dort erwarten sie jeweils ein Unternehmensvertreter und ein BZ.COMM-Kollege zu persönlichen Gesprächen. Zudem hinterlegt jeder Austeller in einem eigenen digitalen Fach an seinem Stand zielgruppenspezifisches Informationsmaterial wie Broschüren, Presseinformationen oder Videos zum Download. In virtuellen Konferenzräumen erörtern Aussteller und Experten vor und mit Gästen aktuelle Themen rund ums Reisen. Wie in der analogen Welt geht es dabei live und interaktiv zu. (red.)