Coronavirus: Australiens Grenzen bleiben geschlossen

"Wir haben beschlossen, dass die internationalen Reisebeschränkungen für Ankünfte in Australien in ihrer derzeitigen Form fortgesetzt werden sollen", so Morrison.

Das Einreiseverbot für internationale Besucher gilt bereits seit März. Nur Australier und Menschen mit permanentem Wohnsitz dürfen seither noch ins Land. Zudem gilt auch ein Ausreiseverbot für Australier.

Strenge Maßnahmen bis mindestens September

Während die meisten Teilstaaten und Territorien Australiens derzeit recht erfolgreich im Kampf gegen das Virus sind, gilt Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne als Hotspot. In dem Staat im Südosten des Landes gibt es derzeit rund 7.000 aktive Fälle. Die Regierung von Victoria hatte am Wochenende den Katastrophenzustand erklärt und in Melbourne eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Menschen sollen im Home-Office arbeiten, zudem sind nur noch Supermärkte, Apotheken, Postämter und Tankstellen geöffnet. Die strengen Regeln sollen bis mindestens Mitte September gelten. (APA / red)